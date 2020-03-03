Кремль отреагировал на обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе

Москва решительно отвергает обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе: ни одна комиссия в данный момент не может знать, что происходит «на земле», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Москва решительно отвергает подобные обвинения, «они были сделаны буквально через сутки-двое после того, как террористы в Идлибе начали свое наступление против сирийских войск», и «очевидно, что ни одна комиссия не могла получить достоверную информацию о том, что происходит на земле», передает РИА «Новости».

Он добавил, что «там ничего не говорится о действиях террористических группировок, что, как минимум, делает любые суждения этой комиссии однобокими».

«Мы абсолютно не согласны с такими утверждениями», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что не имел возможности ознакомиться с конкретными фактами.

Пресс-секретарь главы государства заявил также, что в Кремле надеются на минимизацию риска непосредственной конфронтации между Россией и Турцией в Идлибе через тесный контакт и диалог.

По его словам, встреча российского лидера Владимира Путина, президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Ирана Хасана Роухани есть в повестке, она состоится, когда удастся согласовать графики политиков.

Ранее независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии опубликовала очередной доклад о расследовании ситуации за период с июля 2019 года по январь 2020. В документе говорится, в частности, о случаях гибели местного населения.

Напомним, в понедельник сирийская армия освободила Саракиб – важнейший населенный пункт на востоке Идлиба. После этого город вошла российская военная полиция.

До этого Дамаск объявил о закрытии неба над Идлибом, предупредив, что все самолеты будут восприниматься как вражеские и сбиваться. После сирийские военные сбили близ Саракиба беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам.

В тот же день Турция объявила о проведении операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе.

Турецкие военные сбили над Идлибской зоной деэскалации два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24. Минобороны Турции утверждает, что сирийские бомбардировщики Су-24 якобы пытались атаковать турецкие истребители.

Во вторник стало известно, что Путин и Эрдоган встретятся 5 марта в Москве.

Газета ВЗГЛЯД писала о трех негативных сценариях войны в небе Сирии.