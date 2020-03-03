В Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана 5 марта в Москве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Москву 5 марта с рабочим визитом, чтобы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным урегулирование ситуации в сирийском Идлибе, сообщили в пресс-службе Кремля.

«5 марта президент России Путин проведет переговоры с президентом Турецкой Республики Эрдоганом, который посетит Россию с рабочим визитом. Имеется в виду обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации», – сообщается на сайте президента.

Напомним, в понедельник сирийская армия освободила Саракиб – важнейший населенный пункт на востоке Идлиба. После этого в освобожденный сирийцами город вошла российская военная полиция.

Накануне Дамаск объявил о закрытии неба над Идлибом, предупредив, что все самолеты будут восприниматься как вражеские и сбиваться. После этого сирийские военные сбили близ города Саракиб беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам. В тот же день Турция объявила о проведении операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе.

Турецкие военные сбили над Идлибской зоной деэскалации два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24. Минобороны Турции утверждает, что сирийские бомбардировщики Су-24 якобы пытались атаковать турецкие истребители.

Газета ВЗГЛЯД писала о трех негативных сценариях войны в небе Сирии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД