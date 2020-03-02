В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Военная полиция России введена в сирийский Саракиб, чтобы обеспечить безопасность перемещения транспорта и мирных граждан по трассам, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 – М5, с 17.00 2 марта 2020 года в город Саракиб введены подразделения российской военной полиции», – передает ТАСС сообщение Центра.

Ранее в понедельник стало известно, что подразделения сирийских правительственных сил вернули под свой контроль город Саракиб.

Газета ВЗГЛЯД писала об этом достижении сирийской армии.