Дело банды лжеэкстрасенсов отправили в суд в Москве

Банда «экстрасенсов», обвиняемых в хищении более 45 миллионов рублей, предстанет перед судом, сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 участников организованной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Кузьминский районный суд для рассмотрения по существу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По версии следствия, с февраля 2016 по апрель 2019 года соучастники размещали рекламные объявления в СМИ и интернете об оказании дистанционной помощи в различных ситуациях и решении жизненных проблем. Потерпевших психологически обрабатывали и агрессивно навязывали «магические услуги под угрозой ухудшения здоровья». Людей убеждали в необходимости проведения платных дистанционных магических сеансов, просили прислать фотографии, даты рождения, данные о членах семьи и условиях жизни, уверяя, что все проблемы будут решены.

Пострадавшими признаны 30 человек, большинство из которых москвичи. Общий ущерб, причиненный преступлениями, оценен в 45,7 млн рублей.

Ранее сообщалось о задержании группы мошенников, которые под видом оказания экстрасенсорной помощи выманивали деньги у граждан.

Стоимость первого магического сеанса варьировалась от 20 до 30 тыс. рублей. В дальнейшем клиентам предлагались различные экстрасенсорные услуги стоимостью от 50 до 850 тыс. рублей.