«Потомственную целительницу» задержали в Москве за аферы на 2 млн рублей

Сотрудники МВД задержали группу мошенников, которые под видом оказания экстрасенсорной помощи выманивали деньги у граждан, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Волк рассказала, что сотрудники МВД при участии полиции Москвы и Костромской области, а также Росгвардии по подозрению в мошенничестве задержали и арестовали десять человек – псевдоцелительницу и девять ее помощников.

По ее словам, злоумышленники размещали в интернете и СМИ объявления, что потомственная целительница может помочь в решении проблем, передает РИА «Новости».

После получения сообщений от граждан, которым предлагалось передать свои личные данные, помощники «экстрасенса» связывались с потерпевшими и уверяли, что из сотен тысяч обратившихся целительница выбрала именно их.

«Стоимость первого магического сеанса варьировалась от 20 до 30 тыс. рублей. В дальнейшем клиентам предлагались различные экстрасенсорные услуги стоимостью от 50 до 850 тыс. рублей. По предварительным данным, общая сумма полученных подозреваемыми денежных средств превысила 2 млн рублей. В настоящее время возбуждены семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество», – сказала Волк.

В офисе и квартире фигурантов полицейские нашли документы учета и электронные носители информации, в которых указаны данные потерпевших, сумма поступивших денежных средств и псевдонимы операторов.

«Кроме того, изъяты мобильные телефоны, сим-карты, оборудование для IP-телефонии, а также пособия по экстрасенсорике и подробные инструкции по общению с клиентами. Имеются основания полагать, что злоумышленники могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений в отношении жителей ряда регионов России», – добавила Волк.

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