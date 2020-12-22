Мурашко заявил о продолжении вакцинации в новогодние праздники

Вакцинация россиян от коронавируса продолжится в новогодние праздники, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«По вашему поручению вакцинация будет идти и в праздничный период для того, чтобы не срывать плановую вакцинацию, вторую аппликацию по введению вакцины», – сказал он премьер-министру Михаилу Мишустину на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что критически низкого уровня по обеспеченности койками для больных новой коронавирусом в регионах России не наблюдается.

По его словам, здравоохранение испытывает колоссальную нагрузку из-за COVID-19, увеличилось количество обращений, связанных с хроническими заболеваниями.

«В связи с пандемией система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку, при этом в период новогодних каникул и после их окончания традиционно отмечается рост числа обращений за медицинской помощью, связанных в основном с поведенческими факторами – это обострение хронических заболеваний, травмы, в том числе, погрешности, которые наблюдаются в диете и (в связи с) злоупотреблением алкоголем, проблемы возникают с сердечно-сосудистыми заболеваниями», – добавил министр здравоохранения.

На амбулаторном лечении, как отметил Мурашко, находится 985 тыс. больных коронавирусом, что составляет 80% от всех пациентов с COVID.

За минувшие сутки в России выявлено 28 тыс. 776 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,9 млн случаев заболевания.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.