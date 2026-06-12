Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.11 комментариев
В канун Дня России Щукин открыл вблизи Дербента парк «Патриот»
В дагестанском городе Дербент состоялось открытие самого южного парка «Патриот» с экранопланом «Лунь», советским гибридом самолета и корабля.
Торжественная церемония запуска площадки с интерактивными играми и образцами военной техники прошла накануне Дня России, передает ТАСС.
В мероприятии участвовали врио главы Дагестана Федор Щукин, мэр Ханлар Пашабеков и другие официальные лица.
«Сегодня, в преддверии важного государственного праздника – Дня России, мы открываем парк «Патриот». Для Дагестана это не просто новое общественное пространство, символ преемственности поколений, уважения к подвигу предков и ответственности за будущее нашей страны», – заявил Щукин.
После официальной части он вручил юным дагестанцам паспорта граждан РФ.
Мэр Ханлар Пашабеков подчеркнул, что ключевым экспонатом самого южного в стране парка стал экраноплан «Лунь», переданный городу Каспийской флотилией. На площади 204 тыс. кв. метров разместились списанная авиация, советское вооружение и интерактивные музейные зоны.