В России за сутки выявили 28,7 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 28 776 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается в Telegram-канале штаба, «за последние сутки в России выявлено 28 776 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7237, Санкт-Петербурге – 3760, Московской области – 1498.

Всего в стране выявлено 2 906 503 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 319 520 человек, из них 24 158 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 561 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 59 912 человек.

Накануне, 21 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 29 350. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 574.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.