В России за сутки выявили 29,3 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 29 350 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается в Telegram-канале штаба, «за последние сутки в России выявлено 29 350 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7797, Санкт-Петербурге – 3752, Московской области – 1523.

Всего в стране выявлено 2 877 727 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 295 362 человек, из них 19 705 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 493 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 51 351 человек.

Накануне, 20 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 28 948. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 402.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.