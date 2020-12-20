В России за сутки выявили 28,9 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 28 948 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Число новых выявленных случаев выросло на 28 948, из них 18,4% не имели клинических проявлений болезни, говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7263, Санкт-Петербурге – 3759, Московской области – 1539.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 2 млн 848 тыс. 377 инфицированных. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 млн 275 тыс. 657 человек, из которых 20 915 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 511 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 50 858 человек.

Накануне, 18 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 28 209. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 739.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.