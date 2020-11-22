В России оценили перспективы Трампа «перевернуть» исход выборов в США

Взгляд
22 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
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Германия лишит Украину транзита российского газа

Президентство Байдена может сыграть на руку российскому газопроводу в Европу Jens Büttner/DPA/Picture alliance/ТАСС
Германия готовится схлестнуться с США в решающей схватке в борьбе за «Северный поток – 2». С одной стороны, немецкий бизнес отказывается строить СПГ-терминал под американский сжиженный газ. Но, с другой стороны, Бундестаг отклонил инициативу поддержать «Северный поток – 2». Итог битвы станет известен в декабре. Каким он будет? Подробности...
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Смертную казнь для нацистов в Нюрнберге требовал только СССР

Все решения Нюрнбергского трибунала – это результат трудного компромисса STR New/Reuters
«Когда готовился Нюрнбергский процесс, СССР настоял на его полной объективности с предоставлением доказательств вины нацистов. Это было сделано для того, чтобы процесс не стал судом «победителей над побежденными», как предлагали Великобритания и США», – сказал газете ВЗГЛЯД участник форума «Уроки Нюрнберга», дипломат Сергей Руденко, сын Романа Руденко, обвинителя от СССР на главном процессе XX века. Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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Внешнюю политику Америки поручат жесткому критику Москвы

Энтони Блинкен настолько тесно работал с Байденом, что может взять на себя часть президентских функций Kevin Lamarque/Reuters
Джо Байден начал распределять ключевые посты. Согласно утечкам, на должность главы Госдепа назначат давнего соратника будущего президента Энтони Блинкена. Он еще в 80-е годы выступал против советских газопроводов на Запад, а в последнее время был одним из авторов концепции санкционной политики США в отношении России. Что ждать Москве от нового главы внешнеполитического ведомства Америки? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Благо – это оставаться русским человеком

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Надеждой на выздоровление нашего общества являются 35% тех, что исходят из норм этики и морали, 19% – движимые нормами культуры, 19% – традициями, а также те самые 12%, которые исходят из религиозных предпосылок. Это и есть народ. Подробности...

Государственная система Лукашенко оказалась мощнее украинской

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Самое время дать оценку выстроенной Александром Лукашенко экономической и социальной модели. Обратимся к цифрам. Разочарование тут одновременно ждет и сторонников концепции Белоруссии как «социалистического рая», и адептов веры в отсталость белорусского патернализма. Подробности...
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Зеленский и Запад хотят эпидемии в Донбассе

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Киев, Париж, Берлин будут настаивать на том, чтобы открыть пункты пропуска между Украиной и Донбассом. Ведь чем больше жителей ЛДНР заболеют ковидом, тем лучше для недоброжелателей республик. Подробности...
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Санду провоцирует Россию

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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм.
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

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    В России оценили перспективы Трампа «перевернуть» исход выборов в США

       22 ноября 2020, 14:00
    Фото: Jim Loscalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алексей Нечаев

    «Если Трампу с помощью судов удастся получить большинство голосов выборщиков в трех колеблющихся штатах – мы наверняка увидим попытку уличной революции со стороны Демократической партии», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал решение штаба Дональда Трампа подать иск в Верховный суд о нарушениях на выборах.

    «Мы понимаем, что сейчас у Трампа есть 232 голоса выборщиков. Даже если он выиграет Пенсильванию – получится 252 голоса. Далее ему нужен еще один колеблющийся штат – это либо Джорджия, либо Мичиган: там можно получить 16 голосов выборщиков. Тогда у Трампа будет 268 голосов. Но и этого мало, нужен еще один штат сверху – Висконсин или Невада», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.  

    «Что касается перспектив команды Трампа в Верховном суде, здесь есть неплохие шансы из-за того, что большинство судей – консерваторы, причем трое из них назначены действующим президентом. Именно они будут заведовать делами в колеблющихся штатах: Висконсине, Мичигане, Пенсильвании и Джорджии. Возможно, Трампу удастся изменить итоги выборов хотя бы в двух штатах, небольшие шансы на это есть», – добавил эксперт.

    «Что касается реакции Демпартии, то если Трамп одержит победу хотя бы в одном из штатов – это их сильно напугает и вызовет истерику. Если Трампу удастся «перевернуть» итоги выборов в двух штатах – мы увидим повтор акций в стиле BLM. Ну а если Трампу удастся получить большинство голосов выборщиков в трех штатах – мы наверняка увидим попытку уличной революции. Демократы просто назовут Трампа диктатором и призовут к свержению власти», – прогнозирует Дудаков.

    Ранее в субботу суд в Пенсильвании отклонил иск избирательного штаба Дональда Трампа о признании недействительными поданных по почте бюллетеней в ходе проведения в США президентских выборов. Судья Мэттью Брэнн счел, что иск штаба Трампа содержит «надуманные, несостоятельные юридические доводы и спекулятивные обвинения».

    По мнению Джо Байдена, решение суда в Пенсильвании отклонить очередной иск Трампа продемонстрировало, что страна больше не потерпит попыток переломить исход выборов.

    Между тем адвокат Трампа Руди Джулиани сообщил, что в связи с отклонением иска в Пенсильвании штаб действующего президента планирует дойти с апелляцией до Верховного суда.

    «Хотя мы полностью не согласны с этим решением, мы благодарны назначенному бывшим президентом-демократом Бараком Обамой судье за то, что он вынес решение быстро, а не стал просто затягивать время», – отметил Джулиани.

    В свою очередь Трамп заявил о достаточности доказательств фальсификации выборов в США.

    «Почему Байден формирует кабинет, когда мои следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов, что достаточно для того, чтобы перевернуть итоги голосования, по крайней мере, в четырех штатах, что, в свою очередь, более чем достаточно для победы на выборах? Надеюсь, суды и/или законодательные органы будут иметь мужество сделать то, что должно быть сделано для поддержания целостности наших выборов и самих Соединенных Штатов Америки. Весь мир смотрит на нас!» – написал Трамп в своем Twitter.

    Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, сам он провозгласил себя «избранным руководителем» страны. Трамп подчеркивал, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Также он обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.

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