Байден от имени США отказался терпеть попытки изменить исход выборов

Решение суда штата Пенсильвания отклонить очередной иск избирательного штаба Дональда Трампа продемонстрировало, что страна больше не потерпит попыток переломить исход выборов, говорится в заявлении штаба кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

«Еще один суд отверг безосновательные утверждения Трампа и [его адвоката Рудольфа] Джулиани, а также их вопиющие нападки на нашу демократию. Яснее суда не скажешь. Наш народ, закон и институты требуют большего, наша страна больше не потерпит попыток Трампа изменить результаты выборов, которые он неоспоримо проиграл», – приводит текст заявления штаба Байдена ТАСС.

Ранее Трамп заявил о достаточности доказательств фальсификации выборов в США. Вопреки этому суд в Пенсильвании отклонил иск избирательного штаба Трампа о признании недействительными поданных по почте бюллетеней в ходе президентских выборов в США. Кроме того, в среду суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа, в котором говорилось, что в Филадельфии ограничили возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что избирательный штаб Дональда Трампа получил письменные показания свидетелей о нарушениях в штатах Пенсильвания, Невада и Мичиган. В прошлую субботу республиканцы оспорили итоги выборов в Пенсильвании. В тот же день Трамп выразил уверенность в победе на выборах в этом штате. Днем ранее суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете бюллетеней.

Напомним, Трамп заявлял о серьезном нарушении Конституции США во время выборов. Генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации в ходе голосования. Адвокат президента США Рудольф Джулиани уверен, что нарушения на американских выборах являлись частью централизованного плана.

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