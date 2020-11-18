Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа по выборам

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, в котором говорилось, что в Филадельфии ограничили возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов.

Суд счел положения избирательной комиссии «разумными», так как они «позволяли представителям кандидатов наблюдать за тем, как комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с избирательным кодексом», передает РИА «Новости».

Напомним, почти 80% американцев, которые приняли участие в опросе, проведенном Reuters и Ipsos, считают демократа Джо Байдена победителем на выборах президента США.

Данные опроса, проведенного Politico и Morning Consult, свидетельствуют, что, по мнению большинства опрошенных, действующий американский лидер Дональд Трамп должен признать поражение на выборах.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Крупнейшие СМИ в США уже объявили о победе Байдена, а сам он объявил себя «избранным руководителем» страны.