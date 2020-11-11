Большинство американцев признали победу Байдена на выборах

Почти 80% американцев, которые приняли участие в опросе, проведенном Reuters и Ipsos, считают демократа Джо Байдена победителем на выборах президента США.

Согласно опросу, 79% опрошенных полагают, что Байден победил на выборах, 13% – что результаты еще не определены, 3% американцев отдали победу действующему президенту Дональду Трампу, а 5% не знают ответа. Победу Байдену провозгласили почти все сторонники Демократической партии, участвовавшие в опросе, а также около 60% сторонников Республиканской партии. Опрос проводился с 7 по 10 ноября, в нем приняли участие более 1,3 тыс. американцев, передает РИА «Новости».

Выборы в США состоялись 3 ноября. Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах.