Администрация Twitter собралась передать Байдену аккаунт президента США

Администрация Twitter намерена передать контроль над официальной учетной записью президента США в социальной сети члену Демократической партии Джозефу Байдену после запланированной на 20 января 2021 года инаугурации, говорится в заявлении представителя соцсети Ника Пасилио.

По словам Пасилио, таким же образом Twitter поступит и с примерно десятком других официальных аккаунтов администрации США. Twitter активно готовится к тому, чтобы поддержать передачу ведомственных аккаунтов Белого дома 20 января 2021 года», – приводит ТАСС заявление Пасилио в эфире телеканала CNN.

При этом президент США Дональд Трамп публикует свои заявления по большей части в личной учетной записи, а не в официальном аккаунте президента США.

Напомним, Трамп неоднократно обвинял Twitter во вмешательстве в американские президентские выборы. В мае глава американской администрации лишил соцсети защиты от претензий по редактированию контента и пригрозил закрыть Twitter. В октябре Национальный комитет Республиканской партии (НКРП) обвинил Twitter в нарушении правил Избирательной комиссии США и участии в президентской компании Байдена на стороне демократов.

Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден провозгласил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказалась объявить Байдена избранным американским президентом, что автоматически лишило политика возможности получить государственное финансирование на формирование новой администрации.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД