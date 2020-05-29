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29 мая, пятница  |  Последнее обновление — 11:12  |  vz.ru
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Политическая жизнь адаптируется к коронавирусу

В Южной Корее люди с коронавирусом не смогли принять участие в выборахФото: Lee Young-ho/Sipa USA/Reuters
По всему миру страны начинают постепенно выходить из режима ограничений из-за коронавируса. Оживает и политическая жизнь. За время пандемии лишь в нескольких странах были проведены выборы, и как показывает зарубежный опыт, для их организации в условиях инфекционной угрозы могут быть полезны новые формы голосования. Подробности...
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«Посткоронавирусный мир станет беднее и опаснее»

Основная часть людей ждет возвращения к привычному образу жизниФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Человечество после пандемии коронавируса будут волновать более насущные, прагматические заботы. А поэтому многие предыдущие тренды - например, связанные с глобальным потеплением, будут поставлены на паузу. Об этом заявил в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он рассказал о том, как COVID-19 повлиял на общество и почему мир переживает «форсаж деглобализации».  Подробности...
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Трамп объявил войну социальным сетям

Война, которую президент США объявил Твиттеру, это война глубоко оскорбленного человека против тех, кто сжульничал, нахамил и поцарапал любимую игрушкуФото: Kevin Dietsch/Global Look Press
Многие эксперты считали, что у Дональда Трампа не хватит на это духу, но у него хватило. Президент США подписал указ, который снимает неприкосновенность с контента в социальных сетях и бросает вызов глобальным корпорациям. Это грозит стать одним из главных скандалов года. И хотя все понимают, что Трампом движет личная обида, цена вопроса велика − монополизация власти в Америке.  Подробности...
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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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У «звезд» настало время обалденных историй

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Успенский и его дочь виноваты в том, что помешали очередным инфантилам создать себе кумира. Икона треснула, как до нее треснули или вскоре треснут все другие иконы, показав обычного человека с необычным талантом. Подробности...
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Октябрь 1917-го превратил февральский фарс в трагедию; русская эволюция любую трагедию обращает в фарс. Случай с закрашенным в колыбели революции Бродским выглядит прекрасной метафорой, этот тезис подтверждающей. Подробности...
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              Трамп объявил войну социальным сетям

              Война, которую президент США объявил Твиттеру, это война глубоко оскорбленного человека против тех, кто сжульничал, нахамил и поцарапал любимую игрушку   29 мая 2020, 10:52
              Фото: Kevin Dietsch/Global Look Press
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Многие эксперты считали, что у Дональда Трампа не хватит на это духу, но у него хватило. Президент США подписал указ, который снимает неприкосновенность с контента в социальных сетях и бросает вызов глобальным корпорациям. Это грозит стать одним из главных скандалов года. И хотя все понимают, что Трампом движет личная обида, цена вопроса велика − монополизация власти в Америке.

              Война, которую президент США объявил «Твиттеру», это личная война. Война глубоко оскорбленного человека против тех, кто сжульничал, нахамил и поцарапал любимую игрушку. С учетом своей фирменной импульсивности и, как утверждают, мстительности, Трамп может пойти в этой войне до конца.

              В 2016 году социальные сети сыграли для него роль ключа к Белому дому. Разумеется, рецепт победы на выборах был значительно сложнее – к тому, что Трамп избрался президентом вопреки всем прогнозам, привело несколько совпавших по времени факторов, но технология Big Data была одним из них. 

              В социальных сетях и в интернете вообще американские либералы более активны, чем консерваторы. Проблема Хиллари Клинтон была в том, что ее штаб и симпатизанты окучивали заведомо лояльную аудиторию, которая варилась в собственном соку. А штаб Трампа, пользуясь технологией анализа информации по лайкам, ключевым словам и прочим самовыражениям в блогах, направил политическую рекламу на теоретически лояльных пользователей, кто был мало вовлечен в политику и редко ходил на выборы.

              Удивившись огромному количеству таких людей, проголосовавших в итоге за Трампа, либеральные СМИ скопом объявили их «отсталыми реднеками» и «примитивными шовинистами», но оставим это на либеральной совести, речь сейчас о другом.

              К выборам 2020 года Демократическая партия, ведущая последние четыре года своего рода крестовый поход против Трампа, подготовилась лучше и постаралась учесть ошибки прошлого. В итоге – наделала новых, главная из которых в том, что «наиболее вероятный победитель выборов» и «популярный бывший вице-президент Джо Байден», судя по всему, недостаточно здоров и вменяем, чтобы избраться президентом.  

              Но были и успехи. Например, удалось технично устранить социалиста Берни Сандерса, который едва не спутал все карты Хиллари в 2016-м, и изменить расклад в социальных сетях, зачистив их от неудобного контента.

              Формально ограничений там по-прежнему мало, но и о той свободе, что была в 2016-м, можно лишь ностальгировать. Контент мониторится и удаляется, пользователей блокируют то тут, то там, развернута целая кампания по борьбе с дезинформацией, под которой часто понимается критика Демократической партии.

              То, что имеет целью борьбу с политическим противником – республиканцами, подается под благовидными лозунгами противодействия расизму, шовинизму, насилию или даже «вмешательству России в американские выборы».

              Изначально топ-менеджеры айти-гигантов игнорировали призывы к цензуре, но потом все же пошли демократам навстречу. Это произошло по двум причинам.

              Во-первых, эти менеджеры, администраторы и прочие жители Силиконовой долины сами зачастую придерживаются леволиберальных взглядов, являются глобалистами по роду своей деятельности и терпеть не могут Трампа. Во-вторых, сложно сказать нет, когда на тебя давят влиятельные политики и общественные организации, требуя включиться в борьбу с расизмом, пропагандой насилия или другим объективным злом.

              В какой-то момент чистка контента перешагнула грань политически мотивированных репрессий и приняла такие масштабы, что республиканцы попросту взбунтовались.

              «Республиканцы считают, что социальные медиаплатформы полностью заглушают голоса консерваторов. Мы будем строго регулировать или закрывать их, так как не можем позволить произойти подобному», – обрисовал происходящее Трамп, пообещав действовать быстро и непоколебимо. 

              Такой накал объясняется тем, что борьба с «плохим контентом» дошла непосредственно до Трампа и покусилась на столь важный, столь любимый им ресурс, как аккаунт в «Твиттере». Это его главный канал связи непосредственно с народом без посредников в лице СМИ, которые к нему предвзяты, и помощников, которым не всегда можно доверять.

              Несколько дней назад привычно резкие твиты Трампа, на сей раз посвященные голосованию по почте, были помечены администрацией социальной сети так называемым значком неправды (есть в «Твиттере» и такая репрессивная практика).

              Голосование по почте – часть большой игры, на которой нужно остановиться особо. Многие американцы участвуют в выборах таким образом уже очень давно, но эта практика носит заявительный характер: ты попросил бюллетень, тебе прислали бюллетень, ты отослал бюллетень обратно. А сейчас коронавирус, карантин, пандемия, так что выборы и праймериз только по почте и проводится. Демократы настаивают, чтобы по той же схеме прошли и президентские выборы (в идеале – вообще все выборы), а республиканцы и лично Трамп выступают категорически против этого.

              Корень зла в том, что голосовать по почте можно по-разному. Можно как прежде – заявительным порядком, а можно через рассылку бюллетеней по умолчанию всем совершеннолетним жителям штата. В этом случае неизбежно образуется множество неиспользованных бюллетеней – ошибочно посланных или просто выброшенных (на первичных выборах в Неваде они пачками лежали в урнах), что открывает широкий простор для фальсификаций.

              На риск подтасовки народной воли и напирают республиканцы, но на самом деле игра идет глубже.

              В штатах, где демократы контролируют губернаторства и местные конгрессы, они готовы применить тотальную рассылку и тем самым принудить проголосовать аудиторию, лояльную к себе, но при этом политически неактивную – ту, которая в других обстоятельствах на участки бы не пришла (эти характеристики одновременно применимы, например, к молодежи и латиноамериканской общине). Заодно бюллетени достанутся и многим нелегальным мигрантам, а они по определению сторонники демократов.

              «Твиттер» вмешался в этот спор весьма нахальным образом. Заявления президента о том, что выборы по почте легче фальсифицировать, были помечены как «недостоверные», а в качестве обоснования такой меры приведены ссылки на материалы CNN и Washington Post. Там на все лады расхваливают надомное голосование, благо уже давно стали «боевыми листками» демократов.

              Когда вспыхнул скандал, администраторам социальной сети предъявили вагон доказательств, что твиты Трампа не ложь и не попытка ввести кого-нибудь в заблуждение, а оценка, основанная на фактах. Такая же оценка – об уязвимости голосования по почте для фальсификаций – содержится в расследованиях Конгресса, в выводах статусных экспертов и в заявлениях политиков-демократов, пусть и пятнадцатилетней давности.

              Доказано было и то, что к заведомо ложным сообщениям активистов Демпартии «Твиттер» аналогичные репрессии применяет редко и неохотно. А в ответ на все претензии служба безопасности этой социальной сети отказалась что-либо исправлять: мол, мы тут сами решаем, какие заявления президента считать достоверными.

              От такого поведения коллег и соседей по Силиконовой долине немного ошалел даже глава Facebook Марк Цукерберг. Что же касается Трампа, можно сказать, что его терпение лопнуло: он привык к всякой критике и любым обвинением, но теперь его явно задели за живое.

              Кстати, есть соображения, кто именно задел. За оценку твитов на «правдивость» и «допустимость» отвечает человек по фамилии Йоель Рот. Он нечасто пишет о политике в собственном блоге, изобилующем едкими шутками (зачастую весьма удачными), но вопрос о его идеологической ориентации не стоит: Рот неоднократно давал понять, что терпеть не может республиканцев и лично Трампа («фактических нацистов» и «расистский мандарин» в его терминологии).

              Одно дело – оскорбления, пускай даже лично президента. Совсем другое – самонадеянная цензура и указивки, что президент может писать, а что не может. Причем происходит всё это под разговоры об объективности и непредвзятости команды «Твиттера».

              Указ, подписанный разозленным Трампом, ликвидирует для социальных сетей защиту от вмешательства со стороны государства. Если раньше законодательство воспринимало их как некий форум, где каждый волен высказывать собственное суждение, то теперь они будут рассматриваться в качестве издателя: следовательно, подчиняться определенным законам и правилам, в первую очередь по редактированию контента.

              Это начало очень жаркой битвы, за которой будет интересно наблюдать.

              Либеральные СМИ, демократы, акционеры и функционеры Силиконовой долины наверняка обвинят Трампа в попытке цензуры, опять назовут фашистом и подадут множественные иски, которые будет обеспечивать армия дорогостоящих юристов.

              Хотя чувства президента легко понять, он рискует проиграть в этой битве. Дело даже не в том, что США – не Россия, там попытки дирижирования соцсетями со стороны государства в новинку и действительно могут восприниматься как цензура и покушение на конституцию.

              Дело в том, что американское государство и его граждане переживают сейчас очень тяжелые времена. Количество смертей от коронавируса перевалило за сто тысяч, безработица бьет рекорды Великой депрессии, а падение производства – рекорды финансового кризиса конца XIX века.

              Избиратель – демократ он или республиканец – может просто не понять того, почему при таких проблемах в стране и обществе, президент тратит время на войну с «Твиттером», руководствуясь своими личными обидами.

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