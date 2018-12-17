Провокация негра-гея поможет Трампу победить на выборах

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12 марта, вторник  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
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Boeing может не пережить новую авиакатастрофу

Бенефициаром трагичной истории с Boeing станет ЕвропаФото: Pascal Rossignol/Reuters
В запрете Китаем эксплуатации новейшего самолета Boeing 737 Max 8 после повторной авиакатастрофы некоторые увидели продолжение торговой войны с США. Однако скорее Китай – одна из немногих стран, кто поступил ответственно в этой непростой ситуации, даже несмотря на собственные убытки. Чем же может закончиться эта история? Подробности...
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В Эстонии решили претендовать на российские земли

В Эстонии мечтают получить «силой отнятые территории» обратно. Или хотя бы компенсации за нихФото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС
Выборы в Эстонии преподнесли немало сюрпризов, а главный из них в том, что в парламенте этой страны теперь собираются принять закон о территориальных претензиях к России, конкретно – на часть Ленинградской области, включая древний Ивангород. Ради этого эстонцы хотят разорвать пограничный договор с РФ и готовы отступить лишь после выплаты «компенсации». Что происходит? Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Обнищание Латвии стало «историей успеха»

Валдис Домбровскис подверг Латвию жестокому испытаниюФото: Sebastien Pirlet/Reuters
Десять лет назад, 12 марта 2009 года, в Латвии было утверждено новое правительство Валдиса Домбровскиса. Этого человека призвали в самый разгар экономического бедствия, и он продемонстрировал идеальный пример неолиберальной политики. «Ликвидация» кризиса привела к повальному бегству населения из страны. Но свое правление Домбровскис объявил «историей успеха Латвии». Как это произошло? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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В голодном обществе полнота – признак элитности и богатства

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Принимать себя как есть – под таким лозунгом маршируют в светлое будущее бодипозитивисты. Принимать себя как есть – с лишними килограммами, потому что все это не делает тебя хуже. Правда, здорово? Что же могло пойти не так? Подробности...

Не надо лезть туда, где вам не рады

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди могут устанавливать в своих клубах совершенно дурацкие правила. Это их клубы. Благовоспитанный, консервативный, патриархальный мужчина, придя в чужой клуб, уважает его правила. Или просто в него не ходит. Подробности...
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Россия не может позволить себе потерять Украину

Глеб Простаков, журналист
Нашей стране нужно поддерживать здоровые силы внутри Украины, которые, безусловно, там есть. Можем назвать это народной дипломатией, можем – поддержкой соотечественников, «мягкой силой», как угодно – лишь бы не пассивностью. Подробности...
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            Провокация негра-гея поможет Трампу победить на выборах

            Джуси Смоллет оказался на гребне славы, а теперь его ждет тюрьма   12 марта 2019, 12:34
            Фото: TANNEN MAURY/EPA/ТАСС
            Текст: Виктория Никифорова

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            В череде провокаций, направленных против избирателей Трампа, ярко отметился чернокожий актер-гей Джуси Смоллет. Сначала устроенная им инсценировка взбаламутила всю Америку, а сейчас героя ждет суд и немаленький тюремный срок. Особенно показательной в этой истории оказалась реакция настроенных против Трампа американских элит.

            В ночь на 29 января чернокожий актер и гей-активист Джуси Смоллет вызвал полицию в свою чикагскую квартиру. Полицейские прибыли через семь минут. Их глазам предстал расхристанный Смоллет. Штаны и рубашка его были испачканы в отбеливателе, на лице было несколько царапин и синяков, с шеи свисала веревка.

            Актер рассказал силовикам, что, когда он возвращался домой, на улице перед домом на него напали двое мужчин. Выкрикивая расистские и гомофобские оскорбления, они набросили на шею Смоллета веревку, избили его и облили отбеливателем. Рассказав полицейским свою историю, Смоллет поехал в больницу «снять побои». На следующее утро артист уже давал интервью, в которых появились новые красочные подробности нападения. На нападавших были кепки с надписью MAGA – «Сделаем Америку снова великой!» Сам Смоллет отбивался как лев и сумел обратить нападавших в бегство.

            30 января малоизвестный актер, на счету которого была разве что роль в сериале «Империя», проснулся знаменитым. Звезды Голливуда, правозащитники, демократические журналисты – все наперебой выказывали ему свою поддержку и осуждали «режим Трампа», который довел страну до таких безобразий. Ведущие СМИ и телеканалы обсуждали избиение актера и наперебой приглашали его в эфир. 31 января нападение на Смоллета осудил сам президент США.

            В телеэфире Смоллет плакал настоящими слезами и произносил прочувствованные монологи: «Я хочу, чтобы маленький мальчик-гей, который когда-нибудь узнает про эту историю, знал бы, что я, черт возьми, отбивался от них. Они убежали, а я остался! Давайте надеяться, что их найдут!»

            Однако по странному стечению обстоятельств уличная видеокамера, прямо под которой происходило избиение, была развернута на 180 градусов и ничего не запечатлела. Допросив менеджера актера, полицейские узнали, что в момент нападения он разговаривал со Смоллетом по мобильнику и слышал, как нападавшие обзывали его нехорошими словами. Тогда они попросили у Смоллета его телефон, чтобы сверить показания. Однако актер наотрез отказался отдавать им свой гаджет.

            Это насторожило полицейских – зачем жертва преступления мешает расследованию? Тем временем Смоллет продолжал сниматься в сериале, давал концерты в лучших клубах страны, светился на первых полосах газет. А копы старательно просматривали записи со всех видеокамер в округе. Через пару недель они нашли двух человек, предположительно бывших на месте преступления в ночь на 29 января.

            Ими оказались два накачанных чернокожих братка – Абель и Ола Осундайро. Они с места в карьер признались, что давно знакомы с Джуси Смоллетом. В январе он уговорил их изобразить нападение и даже немного заплатил. Менеджер актера тоже был в сговоре. Цель Смоллета была – поднять шум и добиться повышения своей зарплаты на съемках сериала «Империя».

            Оскорбленный в лучших чувствах Смоллет выдал несколько истеричных интервью, обвинил полицейских в предвзятости, расизме и гомофобии. Но копы представляли все новые доказательства. Выяснилось, что письма с угрозами, которые незадолго до нападения получал Смоллет, тоже были отосланы им самим. Оказалось, что содержимое его мобильника, который он все-таки передал потом полицейским, тщательно отредактировано – особенно все, что касается разговоров и записей в ночь на 29 января.

            Финал провокации был закономерен. Смоллета арестовали и предъявили обвинения в мошенничестве и ложном обращении в полицию. 14 марта его ждет суд, на котором он может получить вполне реальный срок (до 48 лет тюрьмы) и штраф до 25 тысяч долларов. Зарплату ему не повысили – напротив, моментально уволили из «Империи», заменив другим актером.

            Фанаты Смоллета, обвинявшие во всем злокозненных сторонников Трампа, тут же словно воды в рот набрали.

            Никто из звезд, разжигавших истерию вокруг дела Смоллета, даже не подумал извиниться за свои наезды на Трампа и трампистов. «Как насчет MAGA и миллионов людей, которых ты оскорбил своими расистскими и опасными комментами?» – спросил актера Трамп в Твиттере. Смоллет ничего не ответил.

            Мало того, выяснилось, что на волне массовой истерии из чикагской больницы, где лечился Смоллет, были уволены несколько врачей и медсестер, которые могли иметь доступ к его личным данным и слить их журналистам и полиции. Обиженные медработники собираются подавать на больницу в суд. Особенно их уязвляет несправедливость того, что их выгнали, даже не предъявив обвинений и не дав возможности защититься, просто чтобы не обидеть новоявленного любимчика прессы Джуси Смоллета.

            Мы привыкли, что провокация – излюбленный прием США во внешней политике. Загадочный взрыв крейсера «Мэн», откровенно постановочные «химические атаки» в Сирии... Случай Смоллета доказывает, что провокация отлично работает и в политике внутренней. Артист ведь не выдумал ничего нового. Представители разнообразных меньшинств в США регулярно инсценируют нападения со стороны белого большинства и пытаются заработать на этом хотя бы пятнадцать минут славы, а если повезет, то и «повысить зарплату».

            Только что в Мичигане предъявили обвинения трансгендеру и ЛГБТ-активисту с прозвищем Никки Джоли. Бывший мужчина поджег собственный дом, заперев в нем двух своих собак и трех кошек. Когда все сгорело дотла, он отправился в полицию и заявил, что поджог был нападением неких «гомофобов». Его быстро разоблачили и теперь будут судить.

            В 2015 году Рейчел Анна Долезал (это тоже, разумеется, псевдоним) заявила в полицию и журналистам, что против нее было совершено восемь преступлений на почве расизма. В частности, она получала письма с оскорблениями, где ее называли черной тварью. Никаких доказательств этих преступлений не найдено до сих пор. Более того, оказалось, что оба родителя Рейчел Анны – белые. С особым пылом разоблачали затесавшуюся в их ряды самозванку афроамериканские активисты. Впрочем, Рейчел Анну убедить не удалось и она до сих пор заявляет, что «по сути» является чернокожей.

            В том же 2015 году в США и Англии началась целая череда телефонных терактов. Поступали звонки о заложенных бомбах в синагогах, еврейских школах, посольстве Израиля в Вашингтоне, общественных организациях, борющихся с антисемитизмом. Всего звонков было больше двух тысяч. Далеко не сразу выяснилось, что телефонным террористом, спровоцировавшим массовую панику и эвакуации, был 17-летний подросток – гражданин Израиля Майкл Рон Давид Кадар. Его сообщником был чернокожий американский журналист, который в своем Твиттере постоянно жаловался на преследующих его «грязных белых женщин». Этим летом израильский суд дал Майклу Рону Давиду Кадару десять лет тюрьмы.

            Нельзя сказать, что провокации чисто современная тема. На рубеже 1960–1970-х в Сан-Франциско отчаянно зажигал собрат Джуси Смоллета по сексуальной ориентации проповедник Реймонд Броширс. Гей-миссионер завел собственную боевую дружину и назвал ее «Лавандовые Пантеры» – по образцу экстремистов из «Черных Пантер».

            Вооруженные монтировками, кастетами, цепями и битами боевые геи охраняли порядок на злачных улицах Сан-Франциско.

            В теории они обещали защищать трансвеститов и проституток обоих полов от нападений местных «гомофобов». По факту «Лавандовые Пантеры» дрались исключительно со своими. То Броширс ввязывался в побоище с лесбиянками, то бросал в витрины своих товарищей-геев. В результате он постоянно попадал в участок – и это не считая реального срока за приставание к несовершеннолетнему. Но из памяти ЛГБТ-сообщества эти подробности стерлись. И сегодня неистовый провокатор Броширс – одна из икон сан-францисского гей-сообщества, символ поклонника однополой любви, страдающего в руках гомофобов.

            И все-таки с приходом к власти Трампа накал истерии среди меньшинств достиг такой стадии, что провокации с их стороны стали ежедневной рутиной. Чем ближе президентские выборы, тем яростнее противостояние. Совсем недавно газета ВЗГЛЯД писала о совершенно фейковом деле Ника Сандмана – подростка, которого за одну случайную улыбку обвинили в расизме и презрении к коренным народам Америки.

            А ведь были еще ложные заявления мусульманских активисток о том, что сторонники Трампа якобы нападали на них и срывали хиджабы. Были расистские, сексистские лозунги и свастики, которые рисовали на стенах студенты и интеллигенты, сторонники Демократической партии.

            Нечего и говорить, какое тяжелое озлобление вызывают эти провокации у белого большинства. Когда оно прорвется, мало не покажется никому. Самым мирным его результатом станет очередная победа Трампа на выборах.


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