Назван неожиданный главный объект «российской пропаганды» в США

Россия во время кампании по «влиянию» на президентские выборы США 2016 года основное внимание уделяла сообществу афроамериканцев, утверждает The New York Times со ссылкой на доклад для комитета по разведке сената США.

В исследованиях, с которыми ознакомилась газета, утверждается, что попытки повлиять на исход выборов 2016 года осуществляло «Агентство интернет-исследований», передает «Интерфакс».

«Противоречия на расовой почве и чувство отчуждения по-настоящему существуют в Америке в течение десятилетий. «Агентство интернет-исследований» не создавало их. Оно эксплуатирует их», – заявила один из авторов исследования Рене Диреста.

Утверждалось, что «наиболее продуктивные усилия» были направлены против общин афроамериканцев и фокусировались на «мобилизации чернокожих американцев в качестве своего актива».

В докладе упоминается 81 страница в Facebook, созданная «Агентством интернет-исследований», из которых 30 якобы были предназначены для афроамериканцев. У них было 1,2 млн фолловеров.

Доклад не уточняет, почему Россия уделяла такое внимание афроамериканской аудитории.

Отметим, что в Кремле отказались комментировать новый отчет о якобы вмешательстве России в американские выборы.

Новый отчет о «вмешательстве» в выборы президента США на основе «самого развернутого анализа» миллионов публикаций был подготовлен для комитета сената по разведке, о нем стало известно в конце прошлой недели. Сообщалось также, что в США начаты расследования в отношении всех организаций, которыми в последнее время руководил американский президент Дональд Трамп.