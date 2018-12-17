Песков отказался комментировать новый отчет о «вмешательстве» России

В Кремле не видели нового отчета о якобы вмешательстве России в американские выборы, поэтому никак не может его комментировать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не могу это прокомментировать, потому что я не видел документа, на который вы ссылаетесь. Я не знаю, о каких сообщениях этого агентства интернет-исследований идет речь. Поэтому не имея информации, к сожалению, лишен возможности это комментировать», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Новый отчет о «вмешательстве» в выборы президента США на основе «самого развернутого анализа» миллионов публикаций был подготовлен для комитета сената по разведке. Сообщалось также, что в США начаты расследования в отношении всех организаций, которыми в последнее время руководил американский президент Дональд Трамп.

В середине декабря минюст США также опубликовал отчет о том, сколько потрачено средств на расследование «вмешательства» в американские выборы.