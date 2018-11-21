На «российское дело» в США потратили 25 млн долларов

Минюст США опубликовал отчет о том, сколько потрачено средств на расследование якобы имевшего место «вмешательства» Москвы в американские выборы.

Министерство, а также офис спецпрокурора США Роберта Мюллера в апреле–сентябре потратили 8,5 млн долларов: 4,6 млн потратил офис спецпрокурора, минюст – 3,9 млн.

Общая сумма за все время расследования выросла примерно до 25 млн долларов, передает РИА «Новости».

На настоящий момент Мюллер предъявил обвинения 33 лицам и трем компаниям.