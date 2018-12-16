В США начаты проверки всех организаций, которыми руководил Трамп

В Соединенных Штатах начаты расследования в отношении практически всех организаций, которыми на протяжении последнего 10-летия руководил нынешний американский президент Дональд Трамп, пишет The Washington Post.

В частности, компания Trump Organization защищается в американских судах, где истцы обвиняют ее в ведении дел с иностранными правительствами. Ряд штатов к тому же хотят провести расследование налоговой практики этой компании, передает ТАСС.

Газета также приводит в пример избирательный штаб Трампа, который «находится под пристальным вниманием» спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего разбирательство о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы.

Кроме того, прокуратура штата Нью-Йорк планирует провести масштабное расследование обстоятельств получения государственных субсидий компаниями Трампа, искать возможные признаки нарушения американским президентом конституционного запрета на получение подарков и вознаграждений от иностранных государств, а также проверит деятельность благотворительного фонда Дональда Трампа (Donald J. Trump Foundation).

Издание прогнозирует, что в следующем году Трамп столкнется с большим количеством правовых проблем, последствия которых до сих пор неясны.

В середине декабря минюст США опубликовал отчет о том, сколько потрачено средств на расследование якобы имевшего место «вмешательства» Москвы в американские выборы.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что работа комиссии Мюллера не выдерживает критики. Президент США Дональд Трамп также призывал закончить «охоту на ведьм».