Twitter объяснил отметку о «неправде» на публикации Трампа

Служба безопасности Twitter объяснила, почему сразу две записи президента США Дональда Трампа о голосовании по почте в Калифорнии были отмечены «значком неправды».

В сообщении службы безопасности соцсети говорится, что отметку добавили к двум публикациям Трампа «о планах голосования по почте в Калифорнии в рамках усилий по обеспечению нашей политики в отношении честности общественных мероприятий», передает РИА «Новости».

«Мы считаем, что эти твиты могут привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе», – добавили представители Twitter.

Ранее Трамп обвинил Twitter в том, что компания вмешивается в американские президентские выборы, так как на некоторых его записях появились отметки о недостоверной информации.

Также глава Facebook Марк Цукерберг раскритиковал Twitter за его действия.

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