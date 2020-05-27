Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в выборы в США

Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в том, что компания вмешивается в американские президентские выборы, так как на некоторых его записях появились отметки о недостоверной информации.

«Twitter теперь вмешивается в президентские выборы 2020 года. Они говорят, что мое заявление по поводу голосования по почте, которое может привести к массовой коррупции и фальсификации, является неверным, основываясь на проверке информации, проведенной фейковыми новостями CNN и Washington Post. Twitter полностью подавляет свободу слова, и я, как президент, не допущу, чтобы это происходило», - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Сообщения Трампа были отмечены специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки, передает ТАСС.



Ссылка в этой подписи ведет на специальную страницу Twitter, которая начинается со ссылки на статью издания Politico под заголовком «Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов», передает РИА «Новости».

Далее следует краткая выдержка от Twitter из трех пунктов, перечисляющая, что именно некорректно сказал Трамп, а ниже идет подборка публикаций на ту же тему.

Напомним, члены Демократической партии США на фоне пандемии коронавируса отложили съезд, в ходе которого должны были выдвинуть кандидата в президенты Соединенных Штатов. При этом голосование по кандидатуре разрешили провести виртуально.

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