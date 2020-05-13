Выдвижение Байдена в президенты США собрались провести виртуально

Комитет по регламенту Национального комитета Демократической партии США принял изменения в правила, которые позволят провести съезд партии в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.

Съезд, на котором планируется формально утвердить Джо Байдена в качестве кандидата в президенты от демократов, должен открыться 17 августа в Милуоки (штат Висконсин). Изначально он должен был пройти в июле, но из-за вспышки коронавируса его перенесли, передает РИА «Новости».

Решение комитета касается самого важного вопроса – процедуры голосования делегатов съезда по кандидатуре выдвиженца от партии. Теперь для этого не потребуется личное присутствие.

По данным агентства, теперь решение комитета должен утвердить нацкомитет партии, в составе которого 450 человек.

Напомним, в начале апреля демократы США на фоне пандемии коронавируса отложили съезд, в ходе которого должны были выдвинуть кандидата в президенты на грядущих выборах.

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