Шокирующие реплики Трампа утомили соцсети

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2 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:23  |  vz.ru
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Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
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В войне с С-400 США несут огромные потери

Нарендра Моди и Реджеп Эрдоган не откажутся от заключенных с Путиным соглашенийФото: GIANLUIGI GUERCIA/EPA/ТАСС
Ничто так хорошо не иллюстрирует неудачи политики сдерживания России, как попытка давить на нас через трубопроводы и торговлю оружием, особенно С-400. Сорвали строительство «Южного потока» – получили «Турецкий поток», пытались сорвать поставки С-400 Турции – улучшили связи Москвы и Анкары. Теперь пытаются использовать тему С-400, чтобы давить на Индию и внести смуту между Россией и Ираном. Результат будет прямо противоположный ожиданиям США. Подробности...
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Любовь к спорту спасает жизни

Игорь со своим кумиром – Сергеем ИгнашевичемФото: из личного архива
Любой ребенок имеет право на мечту. Иногда случается так, что мечта сводится к простой и горькой мысли – выжить. Но 12-летнему Игорю Приятелеву, приехавшему в Москву с далекого севера, удалось исполнить не только это, а сразу несколько своих желаний. А попутно спасти жизни еще десятков человек. Сегодня на подобный подвиг способен практически каждый. Подробности...
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Как России наказать Косово за избиение русского дипломата

Дело Михаила Краснощекова показывает истинное отношение Косово к международному правуФото: Павел Бушуев/ТАСС
Приштина объявила персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, которого жестоко избил косовский спецназ. Сергей Лавров назвал поведение косовских властей неприемлемым и призвал ООН вмешаться в ситуацию. Как теперь должна действовать Москва и есть ли у нее рычаги давления на Приштину? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Осознание конечности земной жизни накрывает дважды

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Правительство одарило нас чудесным термином – «срок дожития», и независимо от того смысла, который вкладывает в эти слова российская бюрократия, они звучат как приговор нынешнему обществу. Подробности...

Между Конституцией и севрюжиной с хреном

Алексей Алешковский, сценарист
Для постсоветского человека демократия оказалась не институцией, а мантрой. Ее оказалось удобным использовать в самых неподходящих целях – и в первую очередь для строительства на просторах субимперий компактных тюрем народов. Подробности...
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«Молекулы свободы» как признак упадка Америки

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Идея, что списанная со счетов истории Россия избрала Америке президента и вообще успешно ведет подрывную работу, возможно, годится для внутреннего американского употребления, но совершенно неприемлема для внешнего. Подробности...
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      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
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            Шокирующие реплики Трампа утомили соцсети

            Сообщения в Трампах в соцсетях потеряли былую прелесть и новизну   2 июня 2019, 13:40
            Фото: Jaap Arriens/Zuma/ТАСС
            Текст: Артем Филиппов

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            Гигантское влияние, которое оказывает Дональд Трамп на пользователей интернета, похоже, стремительно тает. По крайней мере, именно такие результаты показывает статистика реакции на его вызывающие сообщения в соцсети Твиттер. Похоже, читатели потеряли прежний восторг от коротких реплик президента США. Что же произошло?

            Социальные сети не могут не восприниматься в качестве важнейшего инструмента политической власти. Одним из самых активных пользователей этих сервисов является президент США Дональд Трамп, чей микроблог в твиттере превратился в инструмент по формированию американской политики. Однако в последнее время исследователи зафиксировали снижение влияние твитов американского лидера на общественное мнение.

            Но сначала несколько слов об особенностях, которые сопровождают пребывание Трампа в соцсетях и, в частности, его аккаунтах в твиттере. 45-й президент США использует твиттер во многих целях: для контроля за новостными потоками и предложения новых идей на всеобщее обсуждение, отвлечения внимания от насущных проблем и атаки на противников, продвижения своей точки зрения и озвучивания официальных сообщений. Не стоит недооценивать и такое специфическое явление нашего времени, как «твиттер-дипломатия».

            Дональд Трамп использует два аккаунта в твиттере: официальный – @POTUS («президент Соединенных Штатов») и личный – @realDonaldTrump. Интересно, что с июня 2017 года твиты в микроблоге @realDonaldTrump признаются в качестве официальных заявлений президента США. Одним из немногих членов команды Трампа, до сих пор работающих в Белом доме со дня его инаугурации, является Дэн Скавино, старший советник по цифровой стратегии (соцсетям) Белого дома, некогда управлявший гольф-клубом будущего президента и познакомившийся с Трампом в возрасте 16 лет. Большую часть своих твитов Трамп пишет сам, оставшуюся он выбирает из вариантов, предложенных Скавино.

            Известно, что Трамп обращается к Скавино для проверки своей политики буквально по всем вопросам: от иммиграции до торговой войны с Китаем. Например, вскоре после того, как президент США объявил о планах вывести войска США из Сирии в декабре прошлого года, группа законодателей пришла в Белый дом, чтобы отговорить его от этой идеи. В ответ Трамп пригласил в кабинет Скавино со словами: «Расскажите им, насколько популярна моя политика». Скавино поведал о позитивной реакции соцсетей по поводу решения Трампа. Подобный внезапный поворот от геополитики к ретвитам и лайкам озадачил законодателей.

            Это настоящая примета нашего цифрового века: человек, занимающийся мониторингом соцсетей, сидит всего в нескольких шагах от Овального кабинета и видит президента США несколько раз в день, превратившись в одну из самых влиятельных фигур Белого дома. По крайней мере, другие члены администрации Трампа, желая выведать настроение президента, зачастую обращаются за информацией именно к Скавино, как одному из самых доверенных людей Трампа.

            Стиль микроблога Трампа – язвительный, яркий, несколько сумасбродный и не всегда последовательный. Президент США не стесняется в выражениях, когда атакует своих оппонентов (как политиков, так и целые государства) или дает советы поп-звездам. Конечно, это очень выделяет Трампа на фоне остальных мировых лидеров, наглухо застегнутых на все пуговицы. Даже раскованный Барак Обама, до сих пор пользующийся большой популярностью у американских мейнстримовых СМИ, никогда не позволяет себе подобных выходок.

            Возможно, общий экспрессивно-оценочный характер президентских твиттов и явился причиной сначала бешеной популярности Трампа в социальных медиа, а с недавнего времени – падения к нему интереса и, соответственно, его влияния на текущую повестку. Согласно исследованию, проведенному социальной аналитической платформой CrowdTangle, показатель «уровня взаимодействия» американского президента в твиттере снижается с каждым месяцем его пребывания на своем посту. Под «уровнем взаимодействия» понимается коэффициент, который используется для измерения активности пользователей твиттера. Он учитывает ретвиты и лайки, поделенные на количество подписчиков данного пользователя, с целью определения общего влияния каждого его сообщения в микроблоге.

            Коэффициент взаимодействия Трампа упал с 0,55% в ноябре 2016 года, когда он был избран, до 0,32% в июне 2017 года и 0,16% в текущем месяце. За это время количество подписчиков @realDonaldTrump взлетело с 16,4 до 60 миллионов человек, что отчасти объясняет более низкий уровень взаимодействия. Тем временем Трамп все чаще «чирикает» в твиттере: если в первые шесть месяцев в Белом доме в среднем он размещал 157 твитов ежемесячно, в последние полгода этот показатель вырос до 284. В течение мая Трамп в среднем публикует 22 твита в день, при этом 11 мая он разместил 71 сообщение, посвященное безопасности границ, тарифам и врагам-демократам. Незадолго до этого, 1 мая, он выпустил 84 твита и ретвита, пытаясь доказать, что американские пожарные любят его больше, чем Джо Байдена, чья президентская кандидатура недавно получила одобрение крупнейшего профсоюза пожарных в стране.

            Одним из объяснений падения влияния президента США в интернете может быть тот момент, что его подстрекательские, агрессивные твиты, которые некогда шокировали, сегодня превратились в обыденность. Достаточно посмотреть, какие твиты Трампа завоевали наибольшую популярность в интернете. На первом месте видеоролик, на котором будущий президент, некогда продюсировавший шоу рестлеров, бросает на пол человека с логотипом CNN вместо головы. Второе и третье место занимают два поста, в которых Трамп издевается и угрожает северокорейскому лидеру Ким Чем Ыну. То, что становится нормой, уже не так интересно широкой публике. Президентская ругань в адрес ФБР и обвинения правительственных чиновников в измене стали чуть ли не ежедневным ритуалом. «Трамп атакует по все тем же направлениям и больше не шокирует, – считает Дэниел Дейл, глава вашингтонского бюро газеты Toronto Star. – Поскольку его выходящие за рамки нормального твиты сами превратились в норму, читатели слышат о них все меньше». То, что раньше было скандальным и новаторским (например, обвинения чиновников), стало банальным.

            По мнению авторов журнала Psychology Today, Дональд Трамп сам пишет большинство своих твитов, потому что он, очевидно, наслаждается приливом дофамина в результате своей активности в соцсетях. Трамп зависит от эйфории, получаемой им от того, что он сводит людей с ума, утверждают критики президента. Так это или нет, но почти маниакальное пристрастие хозяина Белого дома к твиттеру очевидно. Соцопрос компании Morning Consult в марте 2018 года установил, что 72% американцев считают активность своего президента в твиттере чрезмерной и даже наносящей вред как самому президенту, так и образу США в мире.

            Издание Politico прямо советует американским журналистам перестать выносить шокирующие твиты президента в качестве заголовков на первые полосы. В течение четырех лет с момента начала его избирательной кампании журналисты рассматривали ленту сообщений в твиттере Трампа сродни сообщениям Белого дома: в качестве официальных политических заявлений, которые не следует игнорировать. Но с течением времени стало ясно, что микроблог одного из самых влиятельных людей планеты зачастую несет немного смысловой нагрузки. В нормальном медиапространстве каждое публичное выступление или статья, написанная лидером государства, превращается в новость, информационный повод, чего президенту США все очевиднее начинает не доставать. Большая часть его твитов – это самореклама и самопозирование, хвастовство и постоянное возвращение к темам, успевшим всех утомить.

            Конструкции Трампа в твиттере являются не новостями, но всего лишь рекламной кампанией, а значит, они заслуживают понижения своей позиции в общем потоке информации. Остается лишь предполагать, отдает ли Трамп себе отчет в том, что теряет свою популярность и влияние в интернет-пространстве. И если да – что он предпримет в следующий раз?


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