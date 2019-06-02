Шокирующие реплики Трампа утомили соцсети

Гигантское влияние, которое оказывает Дональд Трамп на пользователей интернета, похоже, стремительно тает. По крайней мере, именно такие результаты показывает статистика реакции на его вызывающие сообщения в соцсети Твиттер. Похоже, читатели потеряли прежний восторг от коротких реплик президента США. Что же произошло?

Социальные сети не могут не восприниматься в качестве важнейшего инструмента политической власти. Одним из самых активных пользователей этих сервисов является президент США Дональд Трамп, чей микроблог в твиттере превратился в инструмент по формированию американской политики. Однако в последнее время исследователи зафиксировали снижение влияние твитов американского лидера на общественное мнение.

Но сначала несколько слов об особенностях, которые сопровождают пребывание Трампа в соцсетях и, в частности, его аккаунтах в твиттере. 45-й президент США использует твиттер во многих целях: для контроля за новостными потоками и предложения новых идей на всеобщее обсуждение, отвлечения внимания от насущных проблем и атаки на противников, продвижения своей точки зрения и озвучивания официальных сообщений. Не стоит недооценивать и такое специфическое явление нашего времени, как «твиттер-дипломатия».

Дональд Трамп использует два аккаунта в твиттере: официальный – @POTUS («президент Соединенных Штатов») и личный – @realDonaldTrump. Интересно, что с июня 2017 года твиты в микроблоге @realDonaldTrump признаются в качестве официальных заявлений президента США. Одним из немногих членов команды Трампа, до сих пор работающих в Белом доме со дня его инаугурации, является Дэн Скавино, старший советник по цифровой стратегии (соцсетям) Белого дома, некогда управлявший гольф-клубом будущего президента и познакомившийся с Трампом в возрасте 16 лет. Большую часть своих твитов Трамп пишет сам, оставшуюся он выбирает из вариантов, предложенных Скавино.

Известно, что Трамп обращается к Скавино для проверки своей политики буквально по всем вопросам: от иммиграции до торговой войны с Китаем. Например, вскоре после того, как президент США объявил о планах вывести войска США из Сирии в декабре прошлого года, группа законодателей пришла в Белый дом, чтобы отговорить его от этой идеи. В ответ Трамп пригласил в кабинет Скавино со словами: «Расскажите им, насколько популярна моя политика». Скавино поведал о позитивной реакции соцсетей по поводу решения Трампа. Подобный внезапный поворот от геополитики к ретвитам и лайкам озадачил законодателей.

Это настоящая примета нашего цифрового века: человек, занимающийся мониторингом соцсетей, сидит всего в нескольких шагах от Овального кабинета и видит президента США несколько раз в день, превратившись в одну из самых влиятельных фигур Белого дома. По крайней мере, другие члены администрации Трампа, желая выведать настроение президента, зачастую обращаются за информацией именно к Скавино, как одному из самых доверенных людей Трампа.

Стиль микроблога Трампа – язвительный, яркий, несколько сумасбродный и не всегда последовательный. Президент США не стесняется в выражениях, когда атакует своих оппонентов (как политиков, так и целые государства) или дает советы поп-звездам. Конечно, это очень выделяет Трампа на фоне остальных мировых лидеров, наглухо застегнутых на все пуговицы. Даже раскованный Барак Обама, до сих пор пользующийся большой популярностью у американских мейнстримовых СМИ, никогда не позволяет себе подобных выходок.

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Возможно, общий экспрессивно-оценочный характер президентских твиттов и явился причиной сначала бешеной популярности Трампа в социальных медиа, а с недавнего времени – падения к нему интереса и, соответственно, его влияния на текущую повестку. Согласно исследованию, проведенному социальной аналитической платформой CrowdTangle, показатель «уровня взаимодействия» американского президента в твиттере снижается с каждым месяцем его пребывания на своем посту. Под «уровнем взаимодействия» понимается коэффициент, который используется для измерения активности пользователей твиттера. Он учитывает ретвиты и лайки, поделенные на количество подписчиков данного пользователя, с целью определения общего влияния каждого его сообщения в микроблоге.

Коэффициент взаимодействия Трампа упал с 0,55% в ноябре 2016 года, когда он был избран, до 0,32% в июне 2017 года и 0,16% в текущем месяце. За это время количество подписчиков @realDonaldTrump взлетело с 16,4 до 60 миллионов человек, что отчасти объясняет более низкий уровень взаимодействия. Тем временем Трамп все чаще «чирикает» в твиттере: если в первые шесть месяцев в Белом доме в среднем он размещал 157 твитов ежемесячно, в последние полгода этот показатель вырос до 284. В течение мая Трамп в среднем публикует 22 твита в день, при этом 11 мая он разместил 71 сообщение, посвященное безопасности границ, тарифам и врагам-демократам. Незадолго до этого, 1 мая, он выпустил 84 твита и ретвита, пытаясь доказать, что американские пожарные любят его больше, чем Джо Байдена, чья президентская кандидатура недавно получила одобрение крупнейшего профсоюза пожарных в стране.

Одним из объяснений падения влияния президента США в интернете может быть тот момент, что его подстрекательские, агрессивные твиты, которые некогда шокировали, сегодня превратились в обыденность. Достаточно посмотреть, какие твиты Трампа завоевали наибольшую популярность в интернете. На первом месте видеоролик, на котором будущий президент, некогда продюсировавший шоу рестлеров, бросает на пол человека с логотипом CNN вместо головы. Второе и третье место занимают два поста, в которых Трамп издевается и угрожает северокорейскому лидеру Ким Чем Ыну. То, что становится нормой, уже не так интересно широкой публике. Президентская ругань в адрес ФБР и обвинения правительственных чиновников в измене стали чуть ли не ежедневным ритуалом. «Трамп атакует по все тем же направлениям и больше не шокирует, – считает Дэниел Дейл, глава вашингтонского бюро газеты Toronto Star. – Поскольку его выходящие за рамки нормального твиты сами превратились в норму, читатели слышат о них все меньше». То, что раньше было скандальным и новаторским (например, обвинения чиновников), стало банальным.

По мнению авторов журнала Psychology Today, Дональд Трамп сам пишет большинство своих твитов, потому что он, очевидно, наслаждается приливом дофамина в результате своей активности в соцсетях. Трамп зависит от эйфории, получаемой им от того, что он сводит людей с ума, утверждают критики президента. Так это или нет, но почти маниакальное пристрастие хозяина Белого дома к твиттеру очевидно. Соцопрос компании Morning Consult в марте 2018 года установил, что 72% американцев считают активность своего президента в твиттере чрезмерной и даже наносящей вред как самому президенту, так и образу США в мире.

Издание Politico прямо советует американским журналистам перестать выносить шокирующие твиты президента в качестве заголовков на первые полосы. В течение четырех лет с момента начала его избирательной кампании журналисты рассматривали ленту сообщений в твиттере Трампа сродни сообщениям Белого дома: в качестве официальных политических заявлений, которые не следует игнорировать. Но с течением времени стало ясно, что микроблог одного из самых влиятельных людей планеты зачастую несет немного смысловой нагрузки. В нормальном медиапространстве каждое публичное выступление или статья, написанная лидером государства, превращается в новость, информационный повод, чего президенту США все очевиднее начинает не доставать. Большая часть его твитов – это самореклама и самопозирование, хвастовство и постоянное возвращение к темам, успевшим всех утомить.

Конструкции Трампа в твиттере являются не новостями, но всего лишь рекламной кампанией, а значит, они заслуживают понижения своей позиции в общем потоке информации. Остается лишь предполагать, отдает ли Трамп себе отчет в том, что теряет свою популярность и влияние в интернет-пространстве. И если да – что он предпримет в следующий раз?