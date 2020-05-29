Трамп снял с соцсетей в США защиту от претензий и пригрозил закрыть Twitter

Глава американского государства Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране, который призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента, сообщил Белый дом.

Трамп пояснил, что прежде соцсети «имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой», но «это не так». По его словам, прежде соцсети «могли делать все, что захочется», но теперь соцсети, «замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности», передает ТАСС.

Трамп заявил, что в истории США «нет прецедентов, чтобы такое небольшое число корпораций контролировало такую большую сферу человеческого взаимодействия». Он указал, что решения соцсетей о правдивости сообщений, внесение в них изменений или блокировка являются редакционной политикой, соцсети при этом действуют как издатели, передает РИА «Новости».

Президент США заявил, что «в такие моменты Twitter перестает быть нейтральной общественной платформой и становится редактором с точкой зрения». То же самое «можно сказать» о Google, Facebook «и, возможно, других».

Трамп заверил, что «без промедления» удалил бы свой аккаунт в Twitter, будь в США «честная пресса». Он подчеркнул, что в стране есть и много хороших журналистов. Как заявил Трамп, через соцсети он может донести свою мысль до 186 млн человек – «это намного больше, чем есть у медийных компаний».

«Я пишу что-то, и на следующий день, в следующий час или следующую минуту все уже об этом читают. Так что я могу опровергнуть псевдоновости», – заявил он.

Трамп также заявил, что «мог бы закрыть» Twitter, но необходимо «пройти юридические процедуры».

«Я проверю у юристов, необходимо идти в рамках законного процесса. Если закрытие будет законно, я сделаю это», – сказал президент США.

Он отметил, что есть много других соцсетей, которые можно было использовать вместо Twitter.

Напомним, Трамп обвинил Twitter в том, что компания вмешивается в американские президентские выборы, так как на некоторых его записях появились отметки о недостоверной информации.

Американский лидер пригрозил мерами по регулированию или даже закрытием интернет-платформ.

Позднее служба безопасности Twitter объяснила, почему сразу две записи Трампа о голосовании по почте в Калифорнии были отмечены «значком неправды».

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