Трамп снял с соцсетей в США защиту от претензий и пригрозил закрыть Twitter

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Угрозы в адрес «Северного потока – 2» выдали проигрыш США

Специальное судно для прокладки газопровода уже находится в Балтийском мореФото: Bernd Wüstneck/DPA/Global Look Press
«США могут доиграться, если решат наказать Германию и других европейцев за покупку российского газа. Это ускорит процесс затухания американского доминирования». Такими словами эксперты комментируют новые угрозы американских дипломатов в адрес газопровода «Северный поток – 2». Какими могут быть эти новые санкции США и почему сам факт этих угроз несет в себе и хорошие новости? Подробности...
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Русские удивятся своим проступкам перед Болгарией

Национальность Кирилла и Мефодия до сих пор вызывает спорыФото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
В Болгарии обвинили Россию в присвоении кириллицы, в неблагодарности за просвещение предков и в фальсификации болгарской истории. С этим бредом пытаются спорить, но разумнее посмотреть на причины его появления: национальное достоинство болгар очень уязвимо, а по степени своей адекватности сравнимо с украинским. Чем же русские насолили «братушкам»? Подробности...
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«Сотрудничать с НАСА – все равно, что ломиться в нарисованную дверь»

Американский корабль Crew Dragon «отбил хлеб» у российских «Союзов»Фото: SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press
«Выход для российской космонавтики сейчас один – предложить общий масштабный проект всему человечеству, начав с Китая и Индии. Например, международную станцию после МКС», – сказал газете ВЗГЛЯД членкор Академии космонавтики Андрей Ионин. По его мнению, именно так Россия сможет сохранить и космическую отрасль, и свой международный авторитет ведущей космической державы.  Подробности...
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Русские отстояли георгиевскую ленточку в Латвии

Латвийским ресторанам пришлось смириться с георгиевской ленточкойФото: facebook.com/antonio.bandera.3367
Недавний 75-летний юбилей Победы власти стран Прибалтики встретили буквально со скрежетом зубовным. Один из скандалов, связанных с Днем Победы в Латвии, приобрел особенно сильный резонанс – из ресторана в Юрмале была изгнана русская семья за то, что те украсили свою одежду георгиевскими ленточками. Но на этом история не закончилась... Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Чебурашка с ремнем получил привет на тот свет

Елена Кондратьева, журналист
Успенский и его дочь виноваты в том, что помешали очередным инфантилам создать себе кумира. Икона треснула, как до нее треснули или вскоре треснут все другие иконы, показав обычного человека с необычным талантом. Подробности...
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Бродский как зеркало русской эволюции

Алексей Алешковский, сценарист
Октябрь 1917-го превратил февральский фарс в трагедию; русская эволюция любую трагедию обращает в фарс. Случай с закрашенным в колыбели революции Бродским выглядит прекрасной метафорой, этот тезис подтверждающей. Подробности...

Парад Победы – триумф Империи

Владимир Можегов, публицист
Третий Рим – это не о национальном превозношении, это о великой ответственности за судьбу истины в этом мире. И это нам действительно стоит всегда помнить, всегда повторять и никогда не забывать. Подробности...
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              Трамп снял с соцсетей в США защиту от претензий и пригрозил закрыть Twitter

                 29 мая 2020, 00:55
              Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press
              Текст: Антон Антонов

              Версия для печати  •
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              Глава американского государства Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране, который призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента, сообщил Белый дом.

              Трамп пояснил, что прежде соцсети «имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой», но «это не так». По его словам, прежде соцсети «могли делать все, что захочется», но теперь соцсети, «замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности», передает ТАСС.

              Трамп заявил, что в истории США «нет прецедентов, чтобы такое небольшое число корпораций контролировало такую большую сферу человеческого взаимодействия». Он указал, что решения соцсетей о правдивости сообщений, внесение в них изменений или блокировка являются редакционной политикой, соцсети при этом действуют как издатели, передает РИА «Новости»

              Президент США заявил, что «в такие моменты Twitter перестает быть нейтральной общественной платформой и становится редактором с точкой зрения». То же самое «можно сказать» о Google, Facebook «и, возможно, других».

              Трамп заверил, что «без промедления» удалил бы свой аккаунт в Twitter, будь в США «честная пресса». Он подчеркнул, что в стране есть и много хороших журналистов. Как заявил Трамп, через соцсети он может донести свою мысль до 186 млн человек – «это намного больше, чем есть у медийных компаний».

              «Я пишу что-то, и на следующий день, в следующий час или следующую минуту все уже об этом читают. Так что я могу опровергнуть псевдоновости», – заявил он.

              Трамп также заявил, что «мог бы закрыть» Twitter, но необходимо «пройти юридические процедуры».

              «Я проверю у юристов, необходимо идти в рамках законного процесса. Если закрытие будет законно, я сделаю это», – сказал президент США.

              Он отметил, что есть много других соцсетей, которые можно было использовать вместо Twitter.

              Напомним, Трамп обвинил Twitter в том, что компания вмешивается в американские президентские выборы, так как на некоторых его записях появились отметки о недостоверной информации.

              Американский лидер пригрозил мерами по регулированию или даже закрытием интернет-платформ.

              Позднее служба безопасности Twitter объяснила, почему сразу две записи Трампа о голосовании по почте в Калифорнии были отмечены «значком неправды».

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