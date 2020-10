Байден обошел Трампа по рейтингам во время параллельных телевыступлений Республиканцы пожаловались на Twitter из-за поддержки Байдена 16 октября 2020, 21:58 Текст: Ксения Панькова

Национальный комитет Республиканской партии (НКРП) направил жалобу в федеральную Избирательную комиссию США, обвинив компанию Twitter в цензуре публикаций газеты New York Post с компроматом на сына кандидата в американские президенты Хантера Байдена. Как сообщает Fox News, в жалобе НКРП выразил убеждение в том, что Twitter своими действиями «нарушил правила» избиркома страны и тем самым «внес корпоративный вклад в президентскую кампанию Байдена». Республиканцы считают, что эта американская частная компания действует «в качестве партийного игрока и находится под управлением демократов». НКРП требует от избиркома США «немедленно провести расследование» и в случае подтверждения подозрений «наложить максимально положенный законом штраф» на Twitter, передает ТАСС. Аналогичную позицию изложил в эфире телеканала CNBC сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас). Он подтвердил, что юридический комитет Сената планирует направить повестку главе Twitter Джеку Дорси в связи с блокировкой в одноименном сервисе микроблогов публикации газеты New York Post об электронной переписке Хантера Байдена. В четверг куратор юридических вопросов Twitter Виджай Гадде информировал, что в сервисе микроблогов больше не будут удалять материалы, полученные путем незаконного проникновения в компьютерные системы, «если только их не распространяют напрямую сами хакеры или те, кто действует с ними сообща». Сотрудники сервиса также не намерены блокировать возможность пользователей передавать друг другу эти материалы. В среду Twitter ограничил распространение материала New York Post об электронной переписке Байдена-младшего с советником руководства украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским. Одно из писем было направлено сыну Байдена после его включения в совет директоров Burisma: в нем Пожарский спрашивал сына Байдена о том, как можно использовать его влияние «от лица компании» Burisma. Президент США Дональд Трамп в своем официальном Twitter-аккаунте поделился ссылкой на информацию о том, что масштабный сбой в работе социальной сети связан с ограничением доступа к публикации New York Post о Хантере Байдене. Глава Twitter Джек Дорси заявил, что блокировка в Twitter публикации газеты New York Post с перепиской сына кандидата в президенты США Хантера Байдена с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским была неправильным решением.

