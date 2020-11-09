В Белый дом прислали требование признать Байдена избранным президентом

Представители штаба Джозефа Байдена направили запрос в надзорное управление в американской администрации о признании кандидата от Демократической партии США избранным президентом Соединенных Штатов, сообщил телеканал Fox News.

В заявлении представителя демократа, которое поступило в Управление общих служб США, которое следит за надлежащим расходованием средств американских налогоплательщиков, утверждается, что «победа Джо Байдена на выборах получила независимое подтверждение». В штабе демократа рассчитывают, что руководство указанного ведомства «безотлагательно признает Джо Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом», передает ТАСС.

«Национальная безопасность и экономические интересы США зависят от того, продемонстрирует ли федеральное правительство ясно и без промедления готовность выполнить волю американского народа и осуществить гладкую и спокойную передачу власти», – говорится в запросе.

Официальное признание Байдена избранным президентом необходимо команде демократов для того, чтобы управление выделило средства на формирование новой администрации.

Вопреки высказанным в запросе утверждением о «победе Джо Байдена» директор управления Эмили Мерфи отметила, что Байден пока не признан избранным президентом, сообщило издание Politico.

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.

В воскресенье утром Байден в ходе выступления в Уилмингтоне объявил о намерении создать группу советников по вопросам передачи власти.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.

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