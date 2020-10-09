Столкновения между митингующими начались в Бишкеке

В центре Бишкека начались столкновения между сторонниками нового премьера Киргизии Садыра Жапарова и бывшего президента Алмазбека Атамбаева с экс-премьером Омурбеком Бабановым.

Толпа сторонников Жапарова, пришедшая на площадь Ала-Тоо со старой площади Бишкека, атаковала выступающих с трибуны сторонников Атамбаева. В ход пошли камни и бутылки. Были несколько хлопков, похожих на выстрелы, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Комендантом столицы назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев.

Перед этим Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова, сообщает пресс-служба главы государства. В то же время Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

Вместе с тем бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал протесты в республике «третьей революцией», добавив, что на митингах в Бишкеке возможны провокации для дестабилизации ситуации.

Напомним, с понедельника в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.