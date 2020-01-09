Китай раскритиковал США из-за Ирана

Односторонний выход Вашингтона из ядерной сделки по Ирану является пренебрежением международными обязательствами, заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.

«Односторонний выход США из СВПД является пренебрежением международным правом и международными обязательствами, оказание максимального давления на Иран и препятствование выполнению соглашения другими сторонами является главной причиной кризиса вокруг ядерной сделки Ирана», – приводит его слова РИА «Новости».

СВПД, по словам представителя МИД КНР, стал «важным результатом многосторонних дипломатических усилий, который был одобрен Советом Безопасности».

«Это важная опора международного режима нераспространения и поддержания мира и стабильности на Ближнем Востоке», – заявил Гэн Шуан, добавив, что международное сообщество должно исходить из долгосрочной перспективы, твердо настаивать на защите СВПД и содействовать смягчению обстановки на Ближнем Востоке.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что страны-гаранты должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и работать над новым соглашением. Сам Вашингтон объявил о выходе из СВПД 8 мая 2018 года.