Трамп объявил о дальнейших действиях против Ирана

Президент США Дональд Трамп, выступая со специальным обращением в Белом доме, заявил, что США вводят новые жесткие экономические санкции в отношении «Иранского режима».

«США немедленно введут дополнительные санкции в отношении режима Ирана. И они будут в силе, пока Иран не изменит свое поведение», – сказал Трамп, уточнив, что США не хотят использовать свою военную мощь, так как экономический потенциал – лучший сдерживающий фактор против Ирана, передает РИА «Новости».

Президент США также сообщил, что жертв нет ни среди американцев, ни среди иракцев. «Американцы должны быть очень благодарны и счастливы: никто из американцев не пострадал в результате атаки вчерашним вечером, которую предпринял иранский режим. Никаких потерь нет, все наши солдаты в безопасности, и лишь нанесен минимальный ущерб нашей базе», – заявил Трамп. Он отметил, что избежать потерь удалось благодаря системе раннего предупреждения, которая «сработала отлично».

«Похоже, Иран отступает, что хорошо для всех, кого это касается, для всего мира», – добавил Трамп.

Кроме того, он заявил, что не позволит, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. «Пока я президент, Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие», – заявил Трамп.

В своем заявлении американский лидер также предложил Ирану отказаться от ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма, а странам-гарантам выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и работать над новым соглашением.



«Ущербный СВПД так или иначе скоро истекает и дает Ирану ясный и быстрый путь к ядерному прорыву. Иран должен оставить свои ядерные амбиции и покончить с поддержкой терроризма. Пришло время Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю признать эту реальность. Они должны выйти из того, что осталось от СВПД, и мы все должны работать над сделкой с Ираном, которая сделает мир более безопасным и мирным», – считает Трамп.

Напомним, в среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль.

Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удары по американским базам в Ираке пощечиной для США.

Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии ударов Ирана на отношения с США.