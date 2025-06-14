14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.13 комментариев
Российский продюсер рассказала об эвакуации из Ирана в Азербайджан
Российский продюсер Аля Сомкина, которая находилась среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан граждан РФ, сообщила, что съемочная группа из России успешно пересекла границу и сейчас находится в безопасности в Астаринском районе Азербайджана.
Сомкина поделилась подробностями ситуации. Она отметила, что российской съемочной группе оказывали всестороннюю помощь, выразив благодарность за поддержку. Она также сообщила: «Нам помогали все. Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить всех искренне и от души. Когда наша съемочная группа находилась на территории Ирана, были определенные трудности, но сейчас мы уже в Азербайджане и находимся в полной безопасности. В ближайшее время нас отправят в Москву». По словам продюсера, скоро группа вернется в Москву, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что после закрытия воздушного пространства в регионе группа из 86 человек, включая детей и съемочную команду Федора Бондарчука, смогла покинуть Иран через границу с Азербайджаном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, среди россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, оказался актер Никита Кологривый. Режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа пересекли иранско-азербайджанскую границу и вошли в число 56 эвакуированных россиян.