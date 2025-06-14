Утвержден порядок выплат ополченцам ДНР и ЛНР по инвалидности

Кабмин утвердил порядок выплат ополченцам ДНР и ЛНР по инвалидности

Tекст: Вера Басилая

Порядок назначения единовременных выплат ополченцам Донецкой и Луганской народных республик в зависимости от группы инвалидности был утвержден кабмином, следует из сообщения в Telegram-канале кабмина.

Суммы выплат для бойцов, получивших инвалидность, достигают 6,05 млн рублей для I группы, 5,2 млн рублей для II группы и 4,4 млн рублей для III группы, указывается в сообщении.

Право на выплаты предоставляется участникам боевых действий в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов этих республик, принимавшим участие в боях с 11 мая 2014 года и получившим вследствие этого инвалидность.

Для получения денег необходимо обратиться в военный комиссариат, территориальный орган МВД или ФСБ по месту жительства или пребывания с соответствующим заявлением, а также предоставить документы, подтверждающие личность, инвалидность и участие в боевых действиях.

Выплаты будут производиться через финансовые подразделения Минобороны, МВД и ФСБ, исходя из ведомственной принадлежности военно-врачебной комиссии, которая устанавливает причинно-следственную связь между травмой и боевыми действиями.

Ранее президент России Владимир Путин установил ежемесячные выплаты для ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, ставших инвалидами в результате боевых действий против украинских формирований с 2014 года.



