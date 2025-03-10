В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.8 комментариев
Путин установил выплаты для ополченцев ЛНР и ДНР
Президент России Владимир Путин установил выплаты для ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, получивших инвалидность в боях с украинскими формированиями с 2014 года.
Согласно указу главы государства, опубликованному на портале правовой информации, инвалиды 1-й группы получат более 6 млн рублей, 2-й группы – более 5,2 млн рублей, 3-й группы – более 4,4 млн рублей.
Ранее Путин отметил доблесть и отвагу ополченцев и добровольцев, которые с первых дней встали на защиту Донбасса от агрессии захвативших в Киеве власть неонацистов.