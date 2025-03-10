Путин установил выплаты для ополченцев ЛНР и ДНР

Тело Героя России Чебнева обнаружили в Малой Локне

Tекст: Валерия Городецкая

Источник в российских силовых структурах сообщил: «Сегодня обнаружили и забрали его из-под завалов здания в районе колонии». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с Ольгой Чебневой и вручил ей орден «Золотая звезда», который ее муж Сергей Чебнев получил посмертно за героические действия при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области в августе прошлого года.



На протяжении 12 дней подполковник командовал личным составом трех полков, сдерживая наступление подразделений ВСУ с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ.

18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Чебнев лично возглавил контратаку штурмовой группы. Его группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе, в бою Чебнев получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление частей ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС РФ перебросить резервы.