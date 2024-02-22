Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.2 комментария
Путин отметил отвагу защищавших Донбасс с первых дней ополченцев
Президент России Владимир Путин отметил доблесть и отвагу ополченцев и добровольцев, которые с первых дней встали на защиту Донбасса от агрессии захвативших в Киеве власть неонацистов.
«С первых дней агрессии, развязанной захватившими власть в Киеве неонацистами против мирных жителей Донбасса, ополченцы, добровольцы из всех регионов нашей большой страны по зову сердца пришли на помощь своим братьям», – заявил Путин в приветствии к участникам IX Съезда Союза добровольцев Донбасса. Текст обращения президента опубликован на сайте Кремля.
Президент в обращении отметил, что россияне гордятся доблестью и отвагой добровольцев и военных ВС России.
«Сегодня участники союза в рядах вооруженных сил и добровольческих формирований защищают Отечество в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли», – подчеркнул Путин.
Накануне Путин поздравил военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС) России с предстоящим Днем защитника Отечества, назвав этот праздник народным.