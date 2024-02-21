Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.0 комментариев
Путин назвал День защитника Отечества народным праздником
Путин: День защитника Отечества давно стал народным праздником
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС) России с предстоящим Днем защитника Отечества.
«Наша встреча проходит в преддверии Дня защитника Отечества. Прежде всего хочу поздравить вас с этим праздником, который, безусловно, давно уже стал народным», – цитирует его ТАСС.
Также глава государства отметил проявленные военнослужащими ВКС России в ходе спецоперации мужество и отвагу.
«Личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи», – подчеркнул он.
Напомним, в среду Путин вручает госнаграды воинским частям ВКС России.