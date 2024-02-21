Путин назвал День защитника Отечества народным праздником

Путин: День защитника Отечества давно стал народным праздником

Tекст: Александра Юдина

«Наша встреча проходит в преддверии Дня защитника Отечества. Прежде всего хочу поздравить вас с этим праздником, который, безусловно, давно уже стал народным», – цитирует его ТАСС.

Также глава государства отметил проявленные военнослужащими ВКС России в ходе спецоперации мужество и отвагу.

«Личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи», – подчеркнул он.

Напомним, в среду Путин вручает госнаграды воинским частям ВКС России.