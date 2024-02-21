Путин начал вручение госнаград воинским частям ВКС России

Эксперт: Трансформацию России ускорили запущенные два года назад процессы

Политолог Федорова рассказала о произошедших принципиальных изменениях в России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Безусловно, нынешние вызовы создали в России и новые возможности, определив еще более стремительные изменения, улучшения во всех сферах деятельности. За последние 20 лет Россия переживает глубинную качественную трансформацию, которую ускорили процессы, запущенные буквально полтора – два года назад», – пояснила Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований.

«Если посмотреть на нынешнюю ситуацию в России, то видны принципиальные изменения к лучшему. Это стало результатом активной работы по достижению суверенитета в экономике, технологиях, промышленности, политике, культуре. Возьмем для примера потребрынок. Когда от нас стали уходить западные бренды одежды, у обывателя была некоторая растерянность. Сейчас же появляются новые бренды, магазины. Российские предприниматели воспользовались открытыми окнами возможностей. Логистические цепочки также перестроились», – указала она.

«Что касается форума АСИ, то известно, что особо ценные идеи будут учтены и в послании президента Федеральному собранию, и в программе развития страны на ближайшую шестилетку. И это отнюдь не декларативная история, а самая что ни на есть реальность. Это далеко не единичный случай, а распространенная практика. При подготовке таких масштабных документов всегда учитываются общественные запросы. Можно сказать, что в этом случае мяч на стороне общества, потому что, если ты не скажешь, то тебя и не услышат», – отметила спикер.

По ее словам, люди в России на всех уровнях уже привыкли высказывать свое мнение и формулировать запросы к власти и общественным институтам. «У нас много разнообразных кадровых конкурсов, у нас проходят прямые линии с губернаторами и другими региональными руководителями. У нас очень много форматов, где людям предлагается высказывать свое мнение. И потому обращения не пропадают ни на уровне субъектов, ни – тем более – на федеральном уровне», – резюмировала аналитик.





В вторник президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании четвертого ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени» НКО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». «Сильные идеи для нового времени именно сегодня – это прямо в точку. Потому что сегодня мы переживаем особое время. И эта новизна заключается в том, что мы выходим на совершенно другой уровень стоящих перед нами задач для того, чтобы, добиваясь их, вывести страну на новый уровень развития», – сказал глава государства.

По его словам, Россия, несмотря на вызовы, стремительно развивается и в обеспечении безопасности, и в области экономического суверенитета, и в решении социальных задач. «Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России», – добавил Путин.