С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).4 комментария
За освобождение Авдеевки присвоено 15 орденов мужества
Российские военные получили высшие госнаграды за освобождение Авдеевки
Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества военнослужащим, участвовавших в боях под населенным пунктом Авдеевка.
«Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим 90 танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), отличившимся при освобождении города Авдеевка Донецкой Народной Республики (ДНР)», – передает ТАСС сообщение российского Минобороны.
Отмечается, что Горемыкин отметил высокий боевой дух бойцов и поздравил их с высокими наградами.
Кроме того, замглавы МО поблагодарил военнослужащих за проявленные ими мужество, стойкость и профессионализм:
«Настоящие воины: крепкие, смелые. На таких держится наша страна», – сказал Горемыкин.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, когда начнется восстановление Авдеевки. По словам Пушилина, необходимо провести дозачистку и только потом начнут работу профильные службы.