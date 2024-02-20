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    Андрей Полонский Андрей Полонский Правильная радуга не заслуживает наказания

    С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).

    3 комментария
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    23 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

    6 комментариев
    20 февраля 2024, 21:20 • Новости дня

    Пушилин рассказал, когда начнется восстановление Авдеевки

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти ДНР смогут начать восстановление Авдеевки только после разминирования, рассказал глава региона Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, необходимо провести дозачистку и только потом начнут работу профильные службы, передает ТАСС.

    Он добавил, что есть перспектива того, что процесс восстановления в городе начнется оперативнее, чем в Артемовске, освобожденном весной 2023 года.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль.

    17 февраля 2024, 23:20 • Новости дня
    Минобороны сообщило о блокировании украинских военных на Авдеевском коксохиме
    Минобороны сообщило о блокировании украинских военных на Авдеевском коксохиме
    @ REUTERS/Alexander Ermochenko

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска, освободившие Авдеевку, осуществляют мероприятия по блокированию украинских сил, которые оставили город и засели на Авдеевском коксохимическом комбинате, сообщило Минобороны России.

    Также проводится «окончательная зачистка» города от украинских военных, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев не исключил, что бои за освобождение завода могут потребовать какое-то время – там есть «подземные ходы, запасы воды и еды», «серьезные наземные и подземные укреппункты», которыми могут воспользоваться «некоторые «фанаты» из числа бригад ВСУ».

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    19 февраля 2024, 05:27 • Новости дня
    Российским военным пришлось спасать брошенных в Авдеевке солдат ВСУ

    Российским военным пришлось спасать брошенных украинскими войсками раненых в Авдеевке

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные при бегстве из Авдеевки бросили своих раненых, их приходится спасать российским войскам, сообщили в оперативных службах ДНР.

    В оперативных службах указали, что ВСУ «хаотично бежали» из города, а «раненых бросили умирать». В результате «эвакуировать и спасать» брошенных сослуживцами украинцев приходится российским войскам. Вывезено уже свыше 20 раненых, эвакуация продолжается, передает ТАСС.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что неконтролируемое бегство украинских войск из города началось еще до того, как главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал отступать.

    Коментарии (15)
    19 февраля 2024, 07:02 • Новости дня
    Опубликованы новые кадры брошенной ВСУ техники в пригородах Авдеевки

    Минобороны России опубликовало новые кадры брошенной ВСУ военной техники в пригородах Авдеевки

    Опубликованы новые кадры брошенной ВСУ техники в пригородах Авдеевки
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Российское Минобороны опубликовало видеозапись, на которой запечатлена украинская военная техника, брошенная в пригородах Авдеевки во время беспорядочного бегства вооруженных сил Украины.

    Минобороны сообщило, что российские войска занимаются «зачисткой пригородных районов Авдеевки от боевиков ВСУ и блокированием их подразделений», передает РИА «Новости».

    Кроме того, они оказывают медицинскую помощь жителям Авдеевки – ведомство отметило, что в городе до сих пор остается очень много пожилых людей, передает ТАСС.

    Минобороны сообщило, что инженерные подразделения группировки российских войск «Центр» проводят разминирование дорог и зданий в Авдеевке. В черте города разминирован мост, под которым находились закладка из противотанковых мин и заряд тротила с дистанционным взрывателем.

    Командир инженерного взвода с позывным Усман сообщил, что ВСУ устроили «плотное минирование – смешанные типы минных заграждений», есть «мины-ловушки». В основном речь идет о «минах старого советского производства», но много и «натовского вооружения».

    Напомним, российские войска освободили Авдеевку в ДНР, но в подвалах авдеевского завода «Коксохим» еще остаются боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России).

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    17 февраля 2024, 23:08 • Новости дня
    Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки превысили 1,5 тыс.человек

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе боев за Авдеевку вооруженные силы Украины потеряли в течение истекших суток свыше 1,5 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России.

    «Спешно покинуть» Авдеевку смогли только «разрозненные формирования украинских боевиков», бросившие при этом вооружение и военную технику. Как сообщило в Telegram ведомство, от ВСУ освобождена территория площадью 31,75 кв. км.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки. В ночь на субботу недавно назначенный главкомом ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

    Коментарии (42)
    18 февраля 2024, 04:27 • Новости дня
    Байден заявил об угрозе потери войсками Украины других городов после Авдеевки

    Байден не исключил освобождения российскими войсками других городов после Авдеевки до передачи Вашингтоном помощи Киеву

    Байден заявил об угрозе потери войсками Украины других городов после Авдеевки
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пока Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Украине, украинские войска могут оставить и другие города, заявил глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевки.

    Байдена спросили, уверен ли он, что вооруженные силы Украины не потеряют и другие города. Байдена ответил, что «не уверен». Он полагает, что «никто не может быть» уверен в этом. По его словам, «слишком многое поставлено на карту», передает ТАСС.

    Президент США считает, что для Вашингтона было бы «неэтично» и «абсурдно» прекратить поддержку Украины, когда у ее войск заканчиваются снаряды. Байден намерен «бороться за то, чтобы они получили необходимые боеприпасы». Он сказал, что обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому добиться выделения дополнительного финансирования.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки. Минобороны России указало, что Сырский приказал украинским войскам отступать из Авдеевки уже после начала неконтролируемого бегства ВСУ из города.

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    20 февраля 2024, 08:45 • Новости дня
    Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

    СЦКК в ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по району Донецка

    Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    В Telegram-канале СЦКК (ДНР) указано, что в 02.10 по направлению из н. п. Карловка в сторону Куйбышевского района Донецка украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО.

    Ранее сообщалось, что украинские войска во время попытки вывести войска из-под Донецка потеряли несколько сотен человек.

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    17 февраля 2024, 23:32 • Новости дня
    Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки

    Путин после доклада Шойгу в Кремле поздравил российских военных с освобождением Авдеевки

    Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин после доклада министра обороны Сергея Шойгу об освобождении российскими войсками Авдеевки поздравил военных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Путин «в Кремле выслушал доклад» Шойгу и «поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», передает РИА «Новости».

    Минобороны России опубликовало телеграмму, направленную Путиным генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который командует освободившей город группировкой российских войск «Центр».

    В телеграмме указывается, что в боях отличился ряд соединений и воинских частей: «30-й отдельной мотострелковой бригады второй армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; первой отдельной мотострелковой бригады, девятой отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, десятого танкового полка первого армейского корпуса; шестого танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии».

    Путин объявил благодарность всем войскам, которые под руководством Мордвичева принимали участие в боях за Авдеевку. Благодарность объявлена «за отличные боевые действия». «Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!» – заявил в телеграмме Путин.

    Напомним, Шойгу в Кремле доложил главе российского государства о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР. В ходе боев за Авдеевку вооруженные силы Украины потеряли в течение истекших суток свыше 1,5 тыс. военнослужащих. Российские войска осуществляют мероприятия по блокированию украинских сил, которые оставили город и засели на Авдеевском коксохимическом комбинате.

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    17 февраля 2024, 23:02 • Новости дня
    Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
    Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР, сообщило ведомство.

    Указывается, что город освободила от вооруженных сил Украины группировка российских войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. «Центр» продолжает наступление в ДНР. Минобороны отметило в Telegram, что Авдеевка была «мощным оборонительным узлом» ВСУ.

    Минобороны подчеркивает, что освобождение Авдеевки отодвигает линию фронта от Донецка, это дает возможность «существенно обезопасить его от террористических ударов» ВСУ. «Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города», – сказано в сообщении.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки, интенсивные бои за которую продолжались с осени.

    Коментарии (13)
    18 февраля 2024, 02:23 • Новости дня
    Минобороны России указало, что ВСУ побежали из Авдеевки до приказа Сырского

    Конашенков сообщил, что Сырский приказал оставить Авдеевку через сутки после начала неконтролируемого бегства ВСУ

    Минобороны России указало, что ВСУ побежали из Авдеевки до приказа Сырского
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал украинским войскам отступать из Авдеевки уже после начала неконтролируемого бегства ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Конашенков, слова которого Минобороны России приводит в Telegram, заявил, что соответствующий приказ Сырского «был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск» из города.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки. Путин поздравил российских военных с освобождением города.

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    18 февраля 2024, 05:22 • Новости дня
    Белый дом обвинил Конгресс США в уходе ВСУ из Авдеевки

    Пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Уотсон сочла конгрессменов США ответственными за потерю ВСУ Авдеевки

    Белый дом обвинил Конгресс США в уходе ВСУ из Авдеевки
    @ The Africa Bazaar/YouTube

    Tекст: Антон Антонов

    Переход Авдеевки под контроль российских войск – это «цена бездействия» Конгресса США, заявила пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

    Уотсон посетовала на то, что «запасы вооружений» украинских войск заканчиваются. По ее словам, «жизненно важно», чтобы Палата представителей Конгресса США как можно скорее проголосовала за одобрение запроса о дополнительном финансировании для Украины. Уотсон заявила, что это позволит США передать вооруженным силам Украины «боеприпасы для артиллерии и другое критически значимое оборудование», передает РИА «Новости».

    Напомним, глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевки, не исключил потери войсками Украины других городов, пока Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Киеву.

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    18 февраля 2024, 02:45 • Новости дня
    Захарова заявила, что недругов России «корежит» из-за освобождения Авдеевки

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад министра обороны Сергея Шойгу президенту страны Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

    Как заявила Захарова, «поэтому всех недругов так и корежит». «Дай Бог всем нашим сил!» – говорится в сообщении Захаровой в Telegram.

    Напомним, Захарова, заявляла, что украинское руководство решило отвести войска из Авдеевки не ради «сохранения жизни людей», как утверждает Киев; по ее словам, причиной отступления стало то, что «ЗеПрезидент с бандой» умеют «воевать» только против мирных граждан.

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    18 февраля 2024, 00:15 • Новости дня
    Пушилин отреагировал на освобождение Авдеевки словами «вражеская цитадель пала»

    Пушилин заявил о «падении вражеской цитадели» и возвращении домой русского города Авдеевки

    Tекст: Антон Антонов

    Вражеская цитадель пала, а русский город Авдеевка, одно из старейших поселений Донбасса, вернулся домой в Россию, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин на видео, опубликованном в Telegram, заявил, что освободить Авдеевку помогли «мужество, героизм, взаимоподдержка между подразделениями» российских войск. По его словам, еще «предстоит оценить тот героизм», с которым город был освобожден.

    «Наши военнослужащие, военнослужащие Российской Федерации, действительно герои и в очередной раз это доказали. И стоит ли говорить, что наши города будут обстреливаться меньше», – приводит его слова РИА «Новости».

    Пушилин указал, что украинские войска не один год делали из Авдеевки «крепость», поскольку «осознавали важность» ее оккупации из-за близости к Донецку. В том числе оттуда, напомнил он, противник обстреливал жилые кварталы Донецка и других городов.

    Глава ДНР подчеркнул и «информационно-политическое» значение освобождения Авдеевки – «у многих на Западе сейчас появляется дополнительный аргумент, что сколько не финансируй украинский режим, он не в состоянии ни наступать, ни тем более победить».

    Пушилин от лица всех жителей Донбасса выразил благодарность «российским военнослужащим, нашей армии, нашему президенту за то, что Донецкая Народная Республика продолжает освобождаться».

    Напомним,  министр обороны Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР. Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки.

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    18 февраля 2024, 00:59 • Новости дня
    Российский военкор получил ранение в результате атаки беспилотника ВСУ в ДНР

    Военкор «Звезды» Пионтковский получил ранение в результате атаки беспилотника ВСУ в Пантелеймоновке

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска атаковали Пантелеймоновку в ДНР, военкор «Звезды» Даниил Пионтковский получил ранение, сообщил телеканал.

    «Звезда» сообщила в Telegram, что Пионтковский «ранен в ногу». Указывается, что «ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS».

    Украинский беспилотник атаковал группу, которая приехала снять последствия обстрела. «Мы увидели дрон-беспилотник, мы разбежались в разные стороны, я упал, поднялся, почувствовал боль в ноге. Коллеги оказали первую помощь», – рассказал Пионтковский.

    По его словам, «прилет в Пантелеймоновку был действительно страшным зрелищем». ВСУ вели огонь «прицельно по мирным домам, мирным объектам, стараясь убить как можно больше мирных людей». Он сообщил, что погибли «15-летняя девочка, бабушка 1961 года рождения, шесть человек находятся в больнице».

    Напомним, сообщалось, что ВСУ обстреляли поселок Пантелеймоновка под Донецком, погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Снаряд попал в многоквартирный дом.

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    19 февраля 2024, 02:59 • Новости дня
    Украинские издания пожаловались на взлом страниц в X

    Два украинских издания пожаловались на взлом страниц в X и размещение там сообщений о потерях ВСУ в Авдеевке

    Tекст: Антон Антонов

    Два украинских издания заявили, что их аккаунты в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) оказались взломаны, там размещены сообщения о потерях элитных украинских подразделений в Авдеевке.

    На взлом аккаунтов пожаловались «Украинская правда» и «ЛIГА». На их страницах появились сообщения о том, что элитные подразделения вооруженных сил Украины в Авдеевке потеряли убитыми свыше 1,5 тыс. человек. Также там сообщается, что военные в панике отступили из города. По версии украинских СМИ, эти сообщения якобы не соответствующей действительности, передает ТАСС.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что в ходе боев за Авдеевку вооруженные силы Украины потеряли в течение суток свыше 1,5 тыс. военнослужащих и что приказ отступать из Авдеевки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский «выпустил только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск» из города.

    Коментарии (0)
    19 февраля 2024, 08:25 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт с использованием британского дрона-камикадзе в ДНР

    ФСБ: На юге ДНР предотвратили теракт с использованием британского дрона-камикадзе

    Tекст: Ольга Никитина

    Управление ФСБ по Донецкой народной республике совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии в Новоазовском районе ДНР перехватили британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet 80, сообщили в УФСБ по региону.

    БПЛА, как сообщается, нес на себе 7 кг взрывчатки, передает ТАСС.

    Дрон приземлили, боевая часть была обезврежена, взрывотехники уничтожили заряд на месте.

    Удар, по данным расшифровки полетного задания, был нацелен на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя. Удар планировалось нанести со стороны Таганрогского залива.

    Прошлым летом сообщалось, что экипаж вылетевшего из Сочи лайнера обнаружил в водах Черного моря британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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