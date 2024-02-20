С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).3 комментария
Пушилин рассказал, когда начнется восстановление Авдеевки
Власти ДНР смогут начать восстановление Авдеевки только после разминирования, рассказал глава региона Денис Пушилин.
По словам Пушилина, необходимо провести дозачистку и только потом начнут работу профильные службы, передает ТАСС.
Он добавил, что есть перспектива того, что процесс восстановления в городе начнется оперативнее, чем в Артемовске, освобожденном весной 2023 года.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль.