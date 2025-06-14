14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.14 комментариев
Роспотребнадзор сообщил о стабильной радиационной обстановке в Дагестане
На юге Дагестана введен круглосуточный мониторинг радиации из-за ситуации на урановом объекте в Иране, однако превышения гамма-фона не выявлено.
Радиационная обстановка в Республике Дагестан остается стабильной, превышения гамма-фона не зафиксировано, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. Ведомство подчеркнуло, что ситуацию контролируют постоянно, поводов для беспокойства нет, передает ТАСС.
«Управлением Роспотребнадзора по поручению главного государственного санитарного врача Анны Поповой в связи с радиоактивным загрязнением на территории Исламской Республики Иран введен круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки в южной части Республики Дагестан. По данным мониторинга, проведенного в Дербенте, радиационная обстановка в республике остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности, характерного для территории, не зафиксировано», – говорится в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре уточнили, что ежедневный мониторинг проводится каждые два часа. Меры контроля связаны ситуацией в центре обогащения урана в городе Натанзе в Иране.
Координацию мониторинга осуществляет Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены им. профессора П. В. Рамзаева. Специалисты института обеспечивают научно-методическое сопровождение всех мероприятий по контролю радиационного фона в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Организации по атомной энергии Ирана сообщил, что ядерный объект в Натанзе не понес серьезных повреждений после ударов Израиля.
Международное агентство по атомной энергии, между тем, подтвердило сохранность ядерного объекта в Исфахане после атаки Израиля.