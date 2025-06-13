В Иране опровергли утечки радиации после ударов по Натанзе

Tекст: Мария Иванова

Эслами заявил об отсутствии серьезного ущерба и утечек радиации на ядерном объекте в Натанзе после ударов Израиля, передает РИА «Новости». По его словам, пострадали только поверхностные конструкции.

«Хорошо, что ущерб был нанесен лишь поверхностный. У нас не было и жертв. Также не было утечек радиации, которые могли бы стать причиной для беспокойства населения», – сказал Эслами.

Официальные представители ОАЭИ ранее также заявили, что утечек за пределы ядерных объектов не было, а повреждения на объекте в Натанзе незначительны. Объект в Фордо, уточнили в организации, не подвергался атаке вовсе.

При этом в ряде иранских СМИ появилась информация о возможных утечках радиации внутри объекта в Натанзе, ссылаясь на источники в ОАЭИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес новые удары по ядерному центру в Натанзе.

Посол Израиля заявила об ударе по «ядру программы создания ядерного оружия» Ирана.

Между тем иранский атомный сектор заявил, что не намерен сворачивать проекты после ударов Израиля, в результате которых погибли шесть ученых-ядерщиков.