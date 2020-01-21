В Раде не увидели оснований для досрочных выборов

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что не видит законных оснований для досрочных выборов парламента в 2020 году.

«С точки зрения закона, насколько я помню, это невозможно, потому что у парламента есть иммунитет на год», – сказал Разумков, передает ТАСС.

Таким образом, он опроверг слова своего предшественника Андрея Парубия, который ранее заявил, что якобы в правящей партии «Слуга народа» обсуждается возможность досрочных выборов парламента в 2020 году.

На прошлой неделе премьер Украины Алексей Гончарук после скандала из-за публикации в Сети записи, на которой якобы он неоднозначно отзывается о президенте Украины Владимире Зеленском, написал заявление об отставке. Однако президент Украины решил дать Гончаруку шанс и не принял отставку.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Верховной раде, которая может уволить украинского премьера.