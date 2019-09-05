Путин увидел позитивный момент в акциях протеста

Президент Владимир Путин заявил, что граждане имеют право на протест в интересах страны и в рамках закона, это иногда помогает «встряхнуть власть».

«Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе в ходе протестных акций, я уже об этом говорил, я считаю, что они имеют на это право. И иногда это приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении с тем, чтобы она эффективнее решала стоящие перед людьми проблемы», – заявил глава государства, передает ТАСС.

В то же время Путин отметил, что относиться ко всем участникам митингов необходимо безотносительно их возраста, а «в рамках закона». Так президент ответил на вопрос модератора проходящей на Восточном экономическом форуме дискуссии Сергея Брилева, предположившего, что к молодежи, мнением которой легко манипулировать, возможно, относятся мягче.

По словам главы государства, «все мы, прежде всего молодые люди, должны тратить энергию на такие процессы, которые ведут к созиданию». «Действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими корыстными, групповыми интересами, а интересами страны и людей. И действовать в рамках установленных правил и законов», – уточнил президент, передает RT.

Митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

В начале сентября в Москве произошли сразу несколько событий, связанных с участниками несанкционированных акций июля – августа. Приговоры были вынесены Кириллу Жукову, Ивану Подкопаеву и Даниле Беглецу, еще ряд фигурантов уголовных дел перевели под домашний арест и освободили. Также был осужден блогер, рассуждавший о расправе над детьми полицейских.