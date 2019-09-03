СК снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля

Следственный комитет России прекратил уголовное дело о массовых беспорядках в отношении пяти участников несанкционированной акции в Москве 27 июля.

Так, СК по результатам расследования не нашел состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Как говорится в сообщении на сайте СК, решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов.

«Уголовное преследование в отношении названных лиц прекращено, избранные им меры пресечения отменены. Однако, учитывая, что в действиях названных лиц усматриваются признаки административного правонарушения, соответствующие материалы направлены в органы МВД России», – сообщили в ведомстве.

В СК отметили, что расследование уголовного дела о беспорядках в Москве 27 июля продолжается.

Митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.

Напомним, в понедельник полицейские задержали в Москве Никиту Чирцова, участвовавшего в несанкционированной акции протеста 27 июля и обвиненного в нападении на сотрудника полиции.