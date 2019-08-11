Волонтер кандидата от «Яблока» признал вину в участии в беспорядках в Москве

Валерий Костенок, волонтер кандидата в депутаты Мосгордумы от партии «Яблоко» Кирилла Гончарова, признает вину в участии в массовых беспорядках, сообщил его адвокат Константин Кузьмин.

Фигурантами дела о беспорядках в российской столице 27 июля являются 14 человек. Костенок первым из них признал вину, передает ТАСС.

В воскресенье к нему пришли с обыском.

По словам адвоката, следствие задержало его подзащитного и предъявило ему официальное обвинение, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД объясняла, за что возбуждают дела на участников несанкционированных акций, которые состоялись в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа.

Среди участников беспорядков было много приезжих. После беспорядков оппозиционеры потеряли поддержку части своих прежних сторонников.

Отметим, что посольство США на своем сайте опубликовало анонс несогласованных уличных шествий в Москве.