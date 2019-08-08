Вашингтон подбросил работы московскому ОМОНу

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9 августа, пятница  |  Последнее обновление — 00:05  |  vz.ru
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Россиян ждет испытание падением цен

Россия победила инфляциюФото: Александр Рюмин/ТАСС
Россияне только начали привыкать к исторически низкой инфляции в 4-6%, как Россия столкнулась с еще более редким для нее явлением – дефляцией. Минэкономразвития ждет падения цен уже в августе. Однако радоваться не стоит – для экономики страны дефляция является более существенной проблемой, чем инфляция.  Подробности...
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Двадцать лет назад Россия была в шаге от катастрофы

В августе 1999-го Шамиля Басаева провозгласили «военным амиром объединенных сил моджахедов Дагестана»Фото: Reuters
Двадцать лет назад началась вторая чеченская кампания. Она сыграла огромную роль в истории России, став одновременно и последним актом десятилетней драмы распада СССР, и первым шагом к возрождению великой России. Тогда наша страна достигла самой глубокой точки своего падения, но сумела переломить ситуацию и начать движение вверх. Подробности...
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Танки становятся умнее людей

Проект израильского легкого танка – возможно, образец танка ближайшего будущегоФото: Кадр из видео
Израиль представил так называемый умный танк – прототип бронемашины ближайшего будущего. Ее особенностью станет, например, специальный шлем для экипажа, подобный тому, который носят летчики истребителя F-35. Каковы главные тенденции в создании бронетехники будущего и что в этом направлении делается в России? Подробности...
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Как Украина намерена «реинтегрировать» Крым

Украина наконец-то сообразила, что границу с Россией на крымском участке нужно обустраиватьФото: Алексей Павлишак/ТАСС
В Киеве создана очередная комиссия, которая должна заняться так называемой реинтеграцией Крыма и Донбасса. Кто возглавил этот странный орган и почему любые шаги Киева по сближению Крыма и Украины технически необходимы, но с политической точки зрения совершенно обречены?  Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Мертвые догмы несистемной оппозиции

Андрей Бабицкий, журналист
Ребята, действующие по принципу слепого отрицания, превращают все, к чему прикасаются их руки, в мертвую догму. Безраздельное «нет» не оставляет ни малейшего пространства для живого и конструктивного диалога. Подробности...
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Киргизская «Игра престолов» у наших границ

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Особенность киргизской «революции» всегда состоит в том, что она имеет огромный шанс перерасти в гражданскую войну. Причина в специфике государства. Север и Юг страны – это два традиционно конкурирующих региона. Подробности...
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Супермаркеты поймали нас в сети

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Сейчас модно брендировать города, создавать городскую айдентику. Нарисуйте многоэтажный дом. Внизу – большие витрины и вывеску «Пятерочка». Ну или «Магнит». Вот вам вполне узнаваемый портрет любого города Российской Федерации. Подробности...
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              Толпы радикальной оппозиции прорывали полицейские кордоны в центре столицы   8 августа 2019, 23:06
              Фото: AP Photo/ Pavel Golovkin/ТАСС
              Текст: Олег Исайченко

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              Российских ученых под угрозой запрета международной практики заставляют заступаться за организаторов незаконных акций протеста. Посольство США на своем сайте публикует анонс несогласованных уличных шествий, а русскоязычные версии западных СМИ открыто призывают москвичей идти на несанкционированный митинг. В Совете Федерации рассказали, как координируются из-за рубежа акции российской оппозиции.

              В четверг в Совете Федерации состоялось расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. На нем были представлены предварительные итоги мониторинга избирательной кампании в различных регионах страны. Однако все внимание было приковано к данным сенаторов о ситуации Москве, где, как известно, в последнее время прошло несколько шумных уличных несогласованных акций, устроенных рядом кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму.

              Временная комиссия, которую возглавляет сенатор Андрей Климов, начала свой мониторинг в мае и уже обнаружили много признаков внешнего вмешательства в сугубо внутренние дела России.

              Открывая заседание, Климов напомнил, что еще в конце мая сенаторы предупредили о решении политиков США и их партнеров вмешаться в российские внутренние дела в преддверии единого дня голосования. «Наши выводы подтвердились, к сожалению», – сказал Климов. По его словам, цель мониторинга теперь заключается в разработке предложений по пресечению новых подобных попыток вмешательства в выборы.

              Помимо сенаторов, в заседании участвовали представители Центризбиркома, министерства иностранных дел, прокуратуры и Общественной палаты.

              Члены рабочей группы напомнили, как более двух лет в адрес России звучали обвинения во «вмешательстве в американские выборы», однако по итогам работы комиссии Мюллера по сути они развалились. Зато на этом фоне сами граждане США и стран западной Европы всерьез и «активно вмешиваются» в российские избирательные кампании, не чураясь даже провинциального уровня.

              Многие участники заседания обращали внимание на факт публикации на сайте посольства США в Москве карты с маршрутом «прогулки» оппозиции, накануне уличной акции 3 августа. Формально это было предупреждением для граждан США, но на деле выглядело как анонс, так как информация вышла на русском языке, считают участники заседания.

              Об этом факте говорила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1»  и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что диппредставительство США опубликовало маршрут так называемой прогулки, которая предстояла в субботу участникам незаконной акции. «Попунктно, просто поминутно был указан этот маршрут: во сколько он начнется, во сколько он закончится и так далее», – рассказала Захарова. Она подчеркнула, что 90% опубликованной посольством США информации было направлено на призыв людей принять участие в несанкционированном публичном мероприятии.

              Кроме этого, зафиксированы попытки одной из крупнейших лоббистских компаний США навязать россиянам «сформулированную за рубежом» позицию по выборной кампании в МГД. Например, компания Akin Gump Strauss Hauer & Feld пытались инициировать в российских СМИ публикацию заявлений в поддержку студента НИУ ВШЭ Егора Жукова, задержанного за организацию массовых беспорядков 27 июля.

              Проекты обращения были подготовлены от имени его родных и «всех неравнодушных граждан Российской Федерации». 21-летний Жуков, по данным СМИ, проходил тренинги, организованные такими нежелательными организациями в России, как «Национальный демократический институт» (США) и «Открытая Россия». Американские лоббисты пытались убедить заступиться за него не только редакции СМИ, но и многих правозащитников и НКО.

              Напомним, что Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP – одна из крупнейших юридических и лоббистских фирм США, известная своим влиянием на Капитолийском холме. О том, что эта фирма пыталась оказывать давление на Россию, заявил на заседании член Общественной палаты Михаил Аничкин.

              «Идет давление на референтных лиц. Если это научная среда, то используется заинтересованность наших ведущих ученых в дальнейшем продолжении международной практики.

              Чтение лекций и прочее», – пояснил Аничкин. По его словам, на ученых и правозащитников давили с требованием выступить в защиту организаторов беспорядков. Речь шла как раз о студенте ВШЭ Егоре Жукове.

              «То есть, понимаете, идет нормальная поступательная работа, которой надо давать достойный ответ. Причем? если раньше за этой работой стояли дипломаты, политики и так далее, то сейчас стоят гуманитарные организации», – сообщил Аничкин, комментируя деятельность американской компании.

              Сенатор Александр Михайлов призвал аудиторию оценивать действия западных дипломатов через KPI, то есть идентификаторы эффективности. «Основными идентификатором эффективности, который мне кажется в последние дни, проявился, – стала отставка американского посла», – сказал сенатор.

              Он считает это следствием провала самой уличной акции. «Мы прекрасно понимаем, что такие акции без внимания наших противников не проходят. Колоссальный провал!  Был замах колоссальный, приблизительно как в 90-х годах, когда по миллиону собирали, а тут пришло полторы калеки.  Причем надо сказать, что они больше пришли посмотреть, что там будет делать ОМОН».

              Кроме того, сенатор приветствовал арест счетов Фонда борьбы с коррупцией, а также проведенные в помещении Фонда обыски. По его мнению, это позволит узнать источники финансирования организаторов оппозиционных манифестаций, – «как они приходили, как они легализовывались на счетах». «У прокуратуры сегодня карт-бланш, у Следственного комитета карт-бланш, такие можно сенсации вытащить из этого дела», – надеется Михайлов.

              Члены комиссии также указали на «чрезмерно повышенный» интерес к столичным выборам со стороны комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, которая на этой неделе направила письмо  главе МВД России Владимиру Колокольцеву с осуждением действий полиции во время протестов. В нем она, к примеру, назвала «давним партнером» главу НКО «Комитет против пыток» Игоря Каляпина.

              Еще одним фактом вмешательства комиссия признала «одностороннее информирование через иностранные СМИ и социальные сети о самих выборах и связанных с ними так называемых протестных акций со стороны западных СМИ, в том числе имеющих прямое государственное финансирование».

              Имелось в виду обращение немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в соцсетях к жителям Москвы поучаствовать в несанкционированных акциях. 27 июля это издание разместило призыв к участию в несанкционированном митинге: «Москва, выходи!». Публикация была сделана на русском языке в русскоязычном Twitter-аккаунте Deutsche Welle.  В МИД России в четверг уже провели беседу со временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески по этому поводу.

              На Смоленской площади тоже считают очевидными признаками вмешательства в наши внутренние дела такие призывы иностранных СМИ и диппредставительств к участию в митингах, заявил на заседании начальник отдела информационных проблем МИДа Илья Тимохов. Он отметил, что США и их союзники уже давно широко применяют двойные стандарты в отношении оценок российских событий. «Вмешательство в дела РФ - системная работа, и осуществляется она длительное время», - сказал дипломат.

              В ходе мониторинга обнаружилась прямая связь ряда участников протестов с НКО, признанными в России иностранными агентами, и «попытки этих лиц и организаций воздействовать на структуры ООН и Совета Европы». В качестве примера было названо обращение организации «Агора» к спецдокладчику ООН – докладчика просили направить от своего имени запрос в адрес российского правительства.

              Другим ярким примером иностранного вмешательства в выборы сенаторы считают попытки склонить Совет Европы «заняться» иском столичной прокуратуры в отношении семьи Проказовых, «которые на митинге 27 июля передали своего годовалого ребенка координатору штаба» Любови Соболь. Прокуроры не исключали, что ребенок был нужен для безопасного выхода из полицейского оцепления.

              Участник заседания член Общественной палаты, политолог Максим Григорьев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что вмешательство также заключается в активной помощи тем российским оппозиционерам, что готовы отстаивать выгодную Западу повестку дня. «Известны суммы, которые выделяются через общественные организации. Также никто не скрывает, что Google, Facebook, Twitter «подсвечивают» оппозицию, которая выступает в их ключе», – сказал Григорьев.

              Климов по итогам заседания заверил, что окончательно вся информация о вмешательстве иностранцев в российские выборы будет представлена в сентябре. «Я бы хотел напомнить заморским господам, что российское законодательство запрещает любое вмешательство во внутренние дела», – сказал Климов по итогам заседания.

              В свою очередь его заместитель, сенатор Людмила Бокова предложила на следующее заседание пригласить послов тех стран, действия которых в Москве расценивают как вмешательство в выборы. Климов подтвердил, что в сентябре послов пригласят. Среди прочих приглашение будет направлено и пока еще не покинувшему Россию послу США Джону Хантсману. «Мы хотели бы посмотреть им в глаза», – сказал сенатор.

              Бокова сообщила также, что комиссия предложит законодательно зафиксировать места в населенных пунктах, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера.


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