К волонтеру кандидата от «Яблока» пришли с обыском по делу о беспорядках в Москве

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к Валерию Костенку, который является волонтером кандидата в депутаты Мосгордумы от партии «Яблоко» Кирилла Гончарова.

Костенок сам сообщил об этом в своем Facebook.

Гончаров в своем Telegram сообщил, что обыски проходят по уголовному делу по частям 1,2,3 ст. 212 УК РФ о «массовых беспорядках».

Митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – участники митингов перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

По итогам беспорядков были задержаны десятки человек, СК возбудил уголовное дело, в котором на данный момент 13 фигурантов.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, за что возбуждают дела на участников несанкционированных акций.