За что возбуждают дела против участников несанкционированных акций?

По итогам прошедших 27 июля и 3 августа в центре Москвы несанкционированных акций было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Московские суды арестовали в общей сложности 89 человек.

Многих из них обвиняют или подозревают в участии или организации массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ), либо в насилии в отношении представителя власти (ст. 318 УК). По первой статье предусмотрено до 15 лет лишения свободы, по второй – до 10.

По характеру предъявляемых задержанным и арестованным нарушений их можно разделить на несколько основных групп. Приведем их с примерами громких задержаний.

Организация и координирование беспорядков (ст. 212 УК)

Сергея Фомина, который сам сдался полиции после того, как его объявили в розыск, подозревают в том, что он заводил толпу и направлял шествие. Кроме того, пытаясь покинуть митинг, Фомин взял на руки чужого ребенка, чтобы беспрепятственно пройти через толпу, считают в СК.

Блогер, политолог и студент ВШЭ Егор Жуков, по материалам следствия, пытался координировать толпу. То же самое предъявляют и нижегородскому активисту Владиславу Барабанову, а Даниил Конон, по данным следователей, побуждал окружающих к беспорядкам.

Насилие в отношении представителя власти (ст. 318 УК)

Сергей Абаничев обвиняется в том, что кинул камень в омоновца. Сам он утверждает, что попал на митинг случайно, а если что и кинул, то бумажный стаканчик. Евгений Коваленко, охранник железнодорожной станции в Подмосковье, бросил урну для мусора в бойца Росгвардии, и в итоге признал вину. Самариддин Раджабов, московский прораб, попал сотруднику правоохранительных органов пластиковой бутылкой в голову. Кирилла Жукова обвинили в нападении на сотрудника ОМОН – он пытался задрать забрало шлема одного из бойцов. Павел Устинов, сам бывший сотрудник Росгвардии, а сейчас актер, вывихнул бывшему коллеге руку во время своего задержания.

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Возбуждение ненависти либо вражды (ст. 282 УК)

По этой статье проходит только один человек – менеджер Владислав Синица. 31 июля он опубликовал в Twitter сообщение с, как считает следствие, призывом к расправе над детьми силовиков. В суде Синица признал, что мог «возбудить ненависть и вражду к определенной группе лиц», но от обвинений в экстремизме открестился.

Мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП)

10 суток ареста дали петербургскому активисту Дмитрию Гусеву, который 3 августа на несогласованной акции выкрикнул неприличную фразу.

Блокирование движения транспорта (ст. 20.2 и 20.18 КоАП, либо ст 267 УК)

В Следственном комитете вскоре после митингов заявили, что усмотрели во время акций признаки нарушения еще нескольких статей КоАП и УК. Среди них – перекрытие движения, либо блокирование движения транспорта.

Пока данных об обвиняемых по ним нет, зато уже есть иск на 12,5 млн рублей к фигурантам уже возбужденных дел от ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги». Там посчитали, что нынешние обвиняемые своими действиями нанесли им ущерб на более чем 100 млн рублей.