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4 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 22:09  |  vz.ru
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МВФ предложил России рискнуть деньгами

Слепо следовать рекомендациям МВФ бывает опасноФото: Yuri Gripas/Reuters
Международный валютный фонд советует России вкладывать средства Фонда национального благосостояния в зарубежные активы. Тогда будущее россиян будет защищено, считает фонд. В прошлом следование рекомендациям МВФ порой приводило страны к глубокому кризису, а их игнорирование, наоборот – к финансовому расцвету. В новых советах фонда для России экономисты тоже увидели существенные риски. Кто прав? Подробности...
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Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России

Трамп понимает, что достигнуть превосходства в мире можно путем контроля над ядерным оружиемФото: OMER MESSINGER/EPA/ТАСС
Президент США заявил о готовности заключить с Россией и Китаем договор о сдерживании ядерных вооружений в условиях, что ДРСМД уже отменен, а продление СНВ-3 под вопросом. Эксперты уверены, что таким образом Вашингтон хочет избавиться от угрозы, которые несут новейшие разработки российского ВПК. Получится ли? И что на это скажет Китай? Подробности...
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Призыв к расправе над детьми силовиков получил быстрый и жесткий ответ

Представители радикальной оппозиции не гнушаются использовать детей в своих интересахФото: кадр из видео
Московские правоохранители в воскресенье задержали оппозиционного блогера, который накануне призывал к расправам над детьми силовиков. Озвученные в интернете угрозы вызвали волну возмущения среди пользователей соцсетей и общественников. По мнению экспертов, внесистемная оппозиция перешла к использованию экстремистских майданных методик, на что последовала оперативная реакция властей. Подробности...
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Бойню в Техасе спровоцировала теория «Великой замены»

Жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человекФото: IVAN PIERRE AGUIRRE/EPA/ТАСС
В Техасе на границе с Мексикой, в торговом центре городка Эль-Пасо, произошла стрельба, жертвами которой стали 20 человек. Полиции не составило труда задержать стрелка, который объяснил свои действия желанием «защитить США от вторжения латиноамериканцев». В своем манифесте убийца упомянул о мартовском теракте в Крайстчерче. Эксперты отмечают: бойни в Техасе и Новой Зеландии имеют общие социально-экономические корни. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Дети, которые кричат «мусора позор России», тоже ваши

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Вот на митинге человек объявляет минуту молчания по жертвам русской агрессии. И тут же: это не наш, он провокатор. Как не ваш? Может и митинг не ваш? А чей тогда? Подробности...
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Постоянное дежавю протеста

Максим Соколов, публицист
Таков вообще закон революций. Успех должно хоть немного, но развивать. Но гражданам августовской Москвы не хочется революций. Так что с большой долей уверенности нас ждет затухание турбулентности. Хотя нервы еще потреплют – как же без этого? Подробности...
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Сова на глобусе оппозиции

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Уже неделю в интернете гуляет обращение отдельных членов научно-экспертного совета при ЦИК. Гремучая смесь колокольного набата и поминальной молитвы. Мне даже жаль ученых мужей, подающих себя в роли таксидермистов-глобализаторов. Подробности...
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      На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия

      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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              Призыв к расправе над детьми силовиков получил быстрый и жесткий ответ

              Представители радикальной оппозиции не гнушаются использовать детей в своих интересах   4 августа 2019, 22:02
              Фото: кадр из видео
              Текст: Алексей Нечаев

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              Московские правоохранители в воскресенье задержали оппозиционного блогера, который накануне призывал к расправам над детьми силовиков. Озвученные в интернете угрозы вызвали волну возмущения среди пользователей соцсетей и общественников. По мнению экспертов, внесистемная оппозиция перешла к использованию экстремистских майданных методик, на что последовала оперативная реакция властей.

              В Москве в субботу задержали блогера Макса Стеклова, который в преддверии несанкционированной акции в центре столицы призывал в Twitter к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов. По данным Следственного комитета, под сетевым псевдонимом скрывался житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения, которому уже предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.  

              В ведомстве подчеркнули, что преступный умысел Синицы был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей, ввиду чего против него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ.

              Сам Стеклов-Синица ранее «прославился» тем, что представлялся журналистом, который сотрудничает со СМИ беглого олигарха Михаила Ходорковского. Кроме того, не так давно во время несанкционированного митинга в Москве он объявил минуту молчания в память об «убитых Россией украинцах и грузинах», о чем потом рассказал в интервью телеканалу «Дождь».

              Вначале призыв Стеклова заметили возмущенные пользователи соцсетей, тегнув в Twitter аккаунт Следственного комитета. Также на публикацию обратила внимание главред RT Маргарита Симоньян и другие пользователи Сети.

              Уже вечером в воскресенье в СК подчеркнули: «Ни у кого не должно вызывать сомнений, что за подобные публичные комментарии и призывы непременно наступит уголовная ответственность. Экстремизм в любой форме проявления, тем более направленный против тех, кто ценою жизни защищает интересы граждан и государства, будет и впредь пресекаться в рамках действующего законодательства».

              По мнению адвоката, члена Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Шота Горгадзе, российские правоохранители давно умеют вычислять любого подобного пользователя соцсетей. «Вопрос в том, что политические оппоненты ранее не употребляли настолько беспрецедентные по наглости и преступности призывы к убийству детей», – отмечает адвокат.

              «То, что сейчас последовала быстрая реакция правоохранительных органов – для меня является сигналом того, что власть перестала заигрывать с оппозицией. Я не против оппозиции. Я за то, чтобы у власти были оппоненты. Но первые и вторые должны действовать в правовом поле. А когда так называемые оппозиционеры, точнее клоуны, занимающиеся преступной деятельностью, призывают убивать детей и снимать это на видео – такое не может оставаться безнаказанным», – считает Горгадзе. 

              По его словам, в любой цивилизованной стране мира такой человек уже был бы задержан и помещен в следственный изолятор как потенциально опасный.

              «Назовите мне хоть одну самую демократическую страну, где подобный призыв остался бы без внимания? Наконец-то наши правоохранительные органы начали реагировать. И если бы со стороны правоохранителей не последовала реакция – этому мерзавцу поступила бы реакция от неравнодушных граждан или от родителей этих детей», – полагает собеседник.

              Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД также отметил скорость работы правоохранителей по задержанию Стеклова-Синицы.

              «Сейчас ничего не стоит вычислить анонимного пользователя, который пишет с территории России. Тем более этот персонаж не особо берег свою анонимность. Но в любом случае правоохранители молодцы, сработали четко и оперативно», – сказал Данилин.

              По его словам, в таких ситуациях надо действовать «максимально быстро и максимально жестко по максимально широкому кругу лиц, которые хоть как-то были вовлечены в это дело».

              «Причем заметьте, представители радикальной оппозиции не гнушаются использовать детей в своих интересах. У них абсолютно наплевательское отношение к детям. Мы в последнее время видим много фотографий, где видно, как люди зачем-то берут с собой на митинги детей, чтобы потом делать что им вздумается, прикрываясь детьми. Это позор, так делают только мерзавцы и подлецы», – заключил Данилин.

              В свою очередь президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что призывы убивать детей сотрудников Росгвардии у него вызывают шок.

              Он отметил, что люди, недовольные властью, есть в любой стране. «А есть те, у которых много наглости и совершенно отсутствует умственное развитие. Это как раз те, кто призывает убивать детей силовиков, которые пытаются удерживать эту толпу недовольных и действуют совершенно в рамках закона», – приводит его слова портал «Антимайдан». Кроме того, серьезные претензии нужно предъявить организаторам таких несанкционированных акций, подобных той, что прошла в субботу, отметил ветеран «Альфы».

              Российские общественники в данной ситуации также не остались в стороне, призвав оппозиционеров действовать в правовом поле.

              Так, глава комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина назвала дикостью призыв к насилию над детьми силовиков. По ее словам, подобные призывы крайне опасны, они попадают под понятие «экстремизм». «Дети вообще ни при чем!» – подчеркнула она, напомнив, что правоохранительные органы выполняли свои обязанности.

              В то же время директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев считает, что призывы совершать насильственные действия в отношении детей демонстрирует степень падения несистемной оппозиции.

              «На мой взгляд, это типичная тактика ИГИЛ*, которую мы достаточно долго изучали. Это ровно то, когда они призывали убивать. И это не были пустые призывы, поскольку были люди, которые, попав под террористическую идеологию, шли и исполняли всё это», - сказал Григорьев.

              А член СПЧ Александр Брод убежден, что подобное поведение недопустимо, поскольку создает обстановку нетерпимости и вражды, толкая людей на преступление.

              «Что касается нетерпимости, которая сейчас проявляется в интернете, то это майданные технологии: критикуются силовики, в их адрес сыпятся угрозы. Это уже проходили другие страны. Правоохранители должны на это жестко реагировать, это прямое нарушение законодательства. Я вижу в таких действиях признаки как минимум двух статей Уголовного кодекса: 119 – угроза убийством, 280 – призывы к экстремистской деятельности. Это серьезные статьи», – сказал Брод.

              Вместе с тем все эксперты отмечают все большую радикализацию представителей несистемной оппозиции.

              «Мы видим факт радикализации этих товарищей и превращение их в очень опасную змею, которой место в террариуме, а не в общественном пространстве Москвы», – считает Данилин.  

              «И на фоне всех этих историй про отмывание денег у нас в стране создана и действует некая организация, обладающая громадными финансовыми ресурсами и не видящая никаких моральных преград для того, чтобы добиваться своих целей как в информационном плане, так и в плане откровенного криминала.

              Причем давление на детей – это какой-то запредельный терроризм», – подчеркнул эксперт.  

              Схожего мнения придерживается и Шота Горгадзе, указывая на то, что радикалы продолжают действовать вне рамок закона. 

              «У них ведь не стоит задача попасть на выборы. У них нет такой цели. У них стоит задача изначально подать документы с нарушениями, для того чтобы был повод отработать красивую картинку для Deutsche Welle и BBC, которую потом покажут в странах Запада», – продолжает Горгадзе.

              «Если бы они хотели и действительно пользовались поддержкой со стороны населения – они бы спокойненько собрали необходимые подписи. Если бы у них были какие-то вопросы в избиркому – они могли бы подать в суд. Но заметьте, никто из них в суд не подавал, они сразу пошли на улицу. То есть, они достигли своей промежуточной цели, подав документы с нарушениями, затем получили повод выйти на улицу, и сейчас они репетируют то, что будут делать через 5 лет. Это обкатка украинского и грузинского сценариев. В этой технологии нет ничего нового», – резюмировал Горгадзе.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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