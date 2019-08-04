Шота Горгадзе: Призывы убивать детей не могут оставаться безнаказанными

«Наши правоохранительные органы давно умеют вычислять любого подобного пользователя соцсетей. Вопрос в том, что политические оппоненты ранее не употребляли настолько беспрецедентные по наглости и преступности призывы к убийству детей», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат, член Совета при президенте по правам человека Шота Горгадзе, комментируя задержание в Москве блогера, призвавшего к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов.

«То, что сейчас последовала реакция правоохранительных органов – для меня является сигналом того, что власть перестала заигрывать с оппозицией. Я не против оппозиции. Я за то, чтобы у власти были оппоненты. Но первые и вторые должны действовать в правовом поле. А когда так называемые оппозиционеры, точнее клоуны, занимающиеся преступной деятельностью, призывают убивать детей и снимать это на видео – такое не может оставаться безнаказанным», – считает Горгадзе.

По его словам, в любой цивилизованной стране мира такой человек уже был бы задержан и помещен в следственный изолятор как потенциально опасный.

«Назовите мне хоть одну самую демократическую страну, где подобный призыв остался бы без внимания? Наконец-то наши правоохранительные органы начали реагировать. И если бы со стороны правоохранителей не последовала реакция – этому мерзавцу поступила бы реакция от неравнодушных граждан или от родителей этих детей», – полагает собеседник.

Он также напомнил, что представители несистемной оппозиции продолжают действовать вне рамок закона.

«У них ведь не стоит задача попасть на выборы. У них нет такой цели. У них стоит задача изначально подать документы с нарушениями, для того чтобы был повод отработать красивую картинку для Deutsche Welle и BBC, которую потом покажут в странах Запада», – продолжает Горгадзе.

«Если бы они хотели и действительно пользовались поддержкой со стороны населения – они бы спокойненько собрали необходимые подписи. Если бы у них были какие-то вопросы в избиркому – они могли бы подать в суд. Но заметьте, никто из них в суд не подавал, они сразу пошли на улицу. То есть, они достигли своей промежуточной цели, подав документы с нарушениями, затем получили повод выйти на улицу, и сейчас они репетируют то, что будут делать через 5 лет. Это обкатка украинского и грузинского сценариев. В этой технологии нет ничего нового», – резюмировал Горгадзе.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, блогер Макс Стеклов, призывавший к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов, задержан в Москве. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Личность скрывавшегося под сетевым псевдонимом мужчины установлена – это 30-летний житель Подмосковья Владислав Синица.

Напомним, Синица (он же Максимилиан Стеклов) в преддверии несанкционированного митинга в Москве 3 августа призвал к расправе над детьми силовиков, занимающихся охраной общественного порядка во время публичных мероприятий. Блогер также пофантазировал на тему того, что записи убийств – так называемые снафф-видео – должны получать силовики по почте.

Публикацию резко раскритиковали другие интернет-пользователи, журналисты и блогеры. В комментариях они расценили пост как угрозу, осудили автора публикации и призвали Следственный комитет отреагировать на ситуацию.

В воскресенье в отношении Синицы было возбуждено уголовное дело. Позже СК РФ сообщил о задержании Синицы.

Напомним, ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ». После этого недовольные оппозиционеры устроили в центре Москвы несанкционированные публичные акции с требованием допустить их к выборам.

Власти заранее оповещали участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несанкционированной акции, на которую вышли примерно полторы тысячи человек.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, организаторы незаконных митингов в Москве хотели втянуть участников акций в беспорядки. «Я уверен, что москвичи это хорошо понимают. Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей», – пояснил он.

В свою очередь председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов раскритиковал тех, кто призывал людей приходить на несанкционированный митинг в центре Москвы.